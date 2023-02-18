Habertürk yazarı Kübra Par'dan seçim kulisi: 'Seçim 14 Mayıs’ta, tarihte değişiklik öngörülmüyor'

Kahramanmaraş'taki meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; 40 binin üzerinde yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Depremin ilk günlerinden itibaren iktidarın yetersiz ve organizasyonsuz müdahalesine gelen tepkilerin ardından daha önce 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan genel seçimlere ilişkin 'tarih' tartışması başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '1 yıl süre istiyorum' ve TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın 'Seçimler tarihinde yapılamaz' çıkışı tartışmaları hareketlendirdi.

KÜBRA PAR'DAN SEÇİM KULİSİ

Muhalefet seçimlerin tarihinde yapılması gerektiğini ifade ederken; iktidar cephesinde neler konuşulduğu da merak konusu oldu.

Son olarak Habertürk yazarı Kübra Par, edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

"Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok" diye yazan Par, "Bırakın 18 Haziran’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana" ifadesini kullandı.



Kübra Par, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Depremin ardından "Seçim ertelenecek mi?" sorusu gündemde. Muhalefet partileri bunun Anayasa’ya aykırı olacağına dair üst üste açıklamalar yapıyor. Oysa Cumhur İttifakı’nın böyle bir niyeti yok. Bırakın 18 Haziran’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin daha önce açıklandığı gibi 14 Mayıs’ta yapılmasından yana.

18 Haziran’a bırakılmamasının arkasında ise bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızla toparlanma konusunda duyduğu öz güven ve aday belirleyemeyen muhalefeti hazırlıksız yakalama niyeti yatıyor olabilir. Hem AK Parti hem de MHP kaynakları şu anki ağırlıklı eğilimin 14 Mayıs olduğunu doğruluyor.

Millet İttifakı normal şartlarda bu hafta adayını açıklayacaktı. Deprem felaketi doğal olarak sürecin ertelenmesine yol açtı. Seçim ertelenecek diye zaman kaybederlerse bir sabah ansızın sandık haberiyle uyanabilirler."