TİP'in milletvekili adayı Can Atalay’dan AKP'li vekil aday adayları hakkında suç duyurusu

TİP Hatay Milletvekili Adayı Can Atalay, depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi'nde en az 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle AKP milletvekili aday adayı olan eski Hatay Valisi ve Hatay İl Sağlık Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atalay, AKP'den aday olmak için istifa eden ancak listelerde yer verilmeyen eski Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında suç duyurusunda bulundu. Atalay, ayrıca, molozların insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde kaldırılması nedeniyle de suç duyurusunda bulunurken; adliyedeki işlemlere TİP Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

Gezi Davası kapsamında tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili adayı Can Atalay, bugün eski Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında suç duyurusunda bulundu. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile Atalay’ın avukatı Bülent Akbay’ın İskenderun Adliye’sinde ilettikleri dilekçede, depremde İskenderun Devlet Hastanesi’nin yıkılması sonucu en az 76 yurttaşın yaşamını yittirmesi nedeniyle Rahmi Doğan ve Mustafa Hambolat hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.

Can Atalay imzası taşıyan bir başka suç duyurusu dilekçesi ise depremde yıkılan binaların molozlarının insan sağlığını ve tarım alanlarını etkileyebilecek şekilde depolanması gerekçesiyle verildi.

AHMET ŞIK'TAN AÇIKLAMA

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İskenderun Adliyesi önünde Atalay’ın suç duyurusuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Çok özel bir hukukumuz var bizim Can Atalay’la, bir kere avukatım olur. İyi avukattır. Kardeşimdir, dostumdur, yoldaşımdır. Can’a dair söyleyeceklerimi çok objektif bulamayabilirsiniz ama kim olduğuna baktığımızda söyleyeceğim her şey bir nesnel gerçekliğe de işaret ediyor. Can Atalay’ı Türkiye kamuoyu nereden tanıyor? Aladağ’da bir tarikat yurdunda yakılarak öldürülen çocukların davasından tanıyor. Çorlu’daki tren katliamından tanıyor. Cumhuriyet davasında ve Ergenekon kumpas sürecindeki davalardan tanıyor. Hendek’teki havai fişek patlamasının bir katliama yol açmasında mağdurların yanında durmasından tanıyor. Gezi dosyasında yargılanıp ceza almasıyla ve hapse girmesiyle tanıyor.

‘HATAY’A CAN, CAN’LA GELECEK’

Mevzumuz Hatay olunca Can Atalay’ın burası için en doğru adaylardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi, bu şehre Gezi isyanı sırasında gelen üç cenazenin sahiplenicilerinden biridir; Ahmet Atakan’ın, Ali İsmail Korkmaz’ın ve Abdullah Cömert’in. O isyanla ilgili açılan bir kumpas davasından ötürü de hapistedir. Yıllardır bütün bilgi birikimini, mesleki geçmişini kent suçlarına karşı direnen bir avukat olarak ortaya koyan Mimarlar Odası’nın çalışanıdır. Bu kent için en doğru adaylardan biridir. Hatay’a Can gelecek, çünkü Hatay için Can gelecek. Tam 10 hafta geçti depremin üzerinden. Bu kadar zamandır hiçbir şeyin değişmemesi, sadece enkaz kaldırma ki o da usulüne uygun yapılmayarak yeni ölümlere davetiye çıkaracak bir tedbirsizliğin içerisinde bırakılarak yapılmak dışında hiçbir şey yapılmıyor. İnsanlar hâlâ ekmek arıyor, hâlâ su arıyor. Devlet neden var? Bu sorunun yanıtını herkes sormak zorunda kendisine. İnsanları depremde enkaz altında ölüme terk edenler, ölümden kurtulanları çaresizliğe terk edenlerle hesaplaşması için Hatay’a Can gerek. Hatay’a can, Can’la gelecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem