Gökhan Zan kayıtlarının odağındaki isim Turgay Kocakaya Gerçek Gündem’e konuştu: “Polis evimi arıyor, savcılığa her şeyi anlatacağım”

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çekmişti.

Gökhan Zan ise adliyede suç duyurusu sonrası ‘kendisine montaj kayıtlarla şantaj yapıldığını ve adaylıktan çekilmesinin istendiğini’ ifade etmişti.

İddialara göre, Turgay Kocakaya isimli kişinin kayıt altına aldığı telefon görüşme sırasında Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık yaptı.

Ortaya çıkan ikinci ses kaydında ise Gökhan Zan’ın seçim sonrasında ‘TRT ve başka kanallarda spor yorumculuğu yapmak’ istediğine dair konuşmalar yer aldı.

“GÖKHAN ZAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Ses kayıtlarının odağındaki isim Turgay Kocakaya, Gerçek Gündem’e konuştu. Kocakaya, Gökhan Zan hakkında suç duyurusunda buluncağını söyledi.

Kocakaya, Zan’ın kendisi hakkındaki “silahla tehdit” şikayeti üzerine polislerin İstanbul’daki evini aradığını söyledi. Kocakaya, “Gökhan Zan hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Polisler savcılık kararıyla İstanbul’daki evimi arıyor. Zan’ın silahla tehdit şikayeti üzerine evimde silah arıyorlarmış. Bunu duyunca artık net olarak savcılığa gidip her şeyi anlatmaya karar verdim. Seçim sürecinin bitmesini bekleyecektim ama belli ki beklemeye gerek yokmuş. Halihazırda aday olan birini şikayet etmek istemiyordum ben. Haftalardır TİP’e de bunu söyledim. Bana iftira attığı için savcılığa da gidebilirdim, tazminat da aldırabilirdim. Ben hayatımda hiç silah kullanmadım, elime bile almadım. Silahla kendisini tehdit ettiğimi söylemiş” dedi.

“KÜFÜR, HAKARET, ÖLÜM TEHDİTİ, EN YUKARIDAN BİR NUMARA SENİ ÖLDÜRTECEK GİBİ CÜMLELER VAR”

Kocakaya, savcılığın henüz kendisini ifadeye çağırmadığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben kendim gidip her şeyi anlatacağım. Ancak mutlaka beni de çağıracaklar çünkü suç duyurusu var. Onlar çağırmadan ben gidip şikayette bulunacağım. Benim delillerim var. Küfür, hakaret, ölüm tehditi, en yukarıdan bir numara seni öldürtecek gibi cümleler var. Bunları gidip vereceğim. En azından güvenliğim sağlansın çünkü benim şu an Hatay’da olmamın sebebi İstanbul’da güvenliğimin olmamasıydı. Evimi, her şeyimi biliyor. Beni ‘evden aldırtıp öldüreceğiz’ şeklinde tehdit etmişti.”

“SES KAYITLARINDAN GÖKHAN ZAN BENİ SORUMLU TUTTU”

Ses kayıtlarının montaj olmadığını bir kez daha ifade eden Kocakaya, “Talepler kendisinden geldi. Ben sesini asla kaydetmedim. Beni 5-6 kez arayıp tehdit etti ama o tehditlerden sonra bile barıştık. Kaydı üçüncü bir şahsın kaydettiğini ve benimle ilgisi olmadığını anladı. Kendisine ses kaydını almamız gerektiğini söyledim. O da bir şey olmaz dedi. Tüm yazışmalarımız duruyor. Onu da savcılığa vereceğim. Daha sonra ses kaydı alan şahsı tehdit ettim. Senin de bende kayıtların var deyip blöf yaptım sırf kayıtları yaymasın diye ama yaydı. Yayınca da Gökhan Zan beni sorumlu tuttu” dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ’LA İLİŞKİSİ VAR MI?

Kocakaya, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Lütfü Savaş’a oy vereceğini açıkladı:

“Benim bu saatten sonra Lütfü Bey’e oy verecek olmam neden bir sorun oluyor? Demokratik bir ülkedeyiz. Vakti zamanında Gökhan Zan’la hareket ediyordum şimdi vazgeçtim. İlçede ve ilde farklı oy kullanacağım. Ben oyumu Mehmet Bey’e mi vereyim? Asla vermem. 22 yıldır AKP’ye oy vermedim. Lütfü Bey’e oy kullanacağım dediğimde demek onun adamısın diyorlar.”

Kocakaya, Gökhan Zan'ın, "Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel, Türkiye İşçi Partisi'nin finansörü" açıklamaları ve “Zan ses kayıtlarının Lütfü Savaş tarafından yaptırıldığını söylüyor, sizin Lütfü Savaş'ın danışmanı Mehmet Güzel'le bir ilişkiniz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Benim Lütfü Bey’le bir kere dahi oturmuşluğum, görüşmüşlüğüm, konuşmuşluğum yok. Eğer bu kanıtlanırsa ben harakiri yapmaya hazırım. Ben Lütfü Bey’i ve etrafındaki hiç kimseyi tanımam. Gökhan en zayıf halka olarak beni gördüğü için bana saldırıyor. Üstüme gelerek kendisini haklı çıkarabileceğini düşünüyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem