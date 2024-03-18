Gerçek Gündem suç duyurusuna ulaştı | Gökhan Zan: Para istediler, silah gösterip, kurgu ses kayıtlarıyla tehdit ettiler

GERÇEK GÜNDEM - SAMİ MENTEŞ

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da CHP tarafından yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a alternatif olarak yarışa soktukları eski futbolcu Gökhan Zan'dan desteklerini çektiklerini açıkladı. Zan ise bu duyurunun hemen ardından 'adaylığına daha kararlı bir şekilde devam edeceğini' söyledi.

TİP yaptığı açıklamada, “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan ise “Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar” dedi ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

GERÇEK GÜNDEM SUÇ DUYURUSUNA ULAŞTI: 5 MİLYON TL İSTEYİP TEHDİT ETTİLER

Gerçek Gündem, Gökhan Zan’ın 17 Mart Pazar günü savcılığa yaptığı suç duyurusuna ulaştı. Zan, savcılığa verdiği ifadesinde kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söyledi.

Kendisini, kurgu ses kaydı yapmak ve onu yayınlamakla tehdit eden kişilerin adını da veren Zan, şunları kaydetti:

“31.03.2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Turgay K. ile yaklaşık 1 yıl önce depremden sonra tanıştık. Turgay K. benim adaylık olma sürecim içerisinde bana destek olacağını söyleyip o sırada bana kumpas hazırlığı içerisindeydi. Turgay K., Mihal K. ile birlikte benim kullandığım telefon numaramı arayarak sürekli iletişim halinde olarak adaylık sürecinde destek olacaklarını her türlü yardımı yapacaklarını söylediler. Yaklaşık 2 hafta kadar önce de Turgay K. ve Mihal K. ile birlikte İskenderun’da buluştuk. Bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptılar. Turgay’ın, Mihal’i eskiden FETÖ’cü olduğunu, belalı olduğunu söyleyerek tehditvari konuşmalar yaptı. Benim zihinsel engelli kardeşim vardır. Ona da zarar vereceklerini adaylıktan çekilmezsem ona kötülük yapacaklarını söylediler. Bu şahıslar benden 5.000.000 TL tutarında ayrı para talep ettiler. Adaylıktan çekilmemem durumunda basına montaj ses kaydı vereceklerini söylediler.”

“KURGU SES KAYITLARI HAZIRLADIKLARINI EĞER 5.000.000 TL PARA VERMEZSEM BUNU YAYINLAYACAKLARINI SÖYLEDİLER”

Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben korumam olmadığı için adaylık süreci içerisinde vatandaşlar ile iç içe bir şekilde seçim kampanyalarımı yürütüyorum. Bu sebeple seçim süreci içerisinde halk ile bulaşmalarda birkaç şahsın kucağıma adaylıktan çekilmem gerektiğini, Lütfü Savaş’ı desteklemem gerektiğini, adaylıktan çekilmezsem kötü olacağını söylediler.

Ayrıca Turgay ile Mihal yaklaşık 1-2 hafta önce benim İskenderun’da bulunan ikametime seçim hakkında konuşma yapmak için geldiler. Burada aramızda konuştuk. Eve geldiklerinde üzerlerinde silahlar vardı. Silahı da bana açıkça gösterdiler ve beni tehdit ettiler. Bana kurgu ses kayıtları hazırladıklarını eğer 5.000.000 TL para vermezsem bunu yayınlayacaklarını, kendilerinin bizzat kurduklarını bana söyleyerek şantajda bulundular. Kuzeni olan Mihal’in FETÖ/PDY terör örgütüne mensup olduğundan bahisle beni tehdit ettiler. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın başdanışmanı olan Mehmet Güzel’in de bu işin içerisinde olduğunu, kendilerini onun yönlendirdiğini, onun vasıtasıyla geldiklerini söylediler.”

“SES KAYILARI İLE ADAYLIK SÜRECİMİ SEKTEYE UĞRAYACAKLARINI SÖYLEDİLER”

Bu şahısların kendisini defalarca adaylıktan çekilmesi için tehdit ettiğini söyleyen Zan, “Benim kişisel verim olan ses kayıtlarımı da ele alarak kurgu ses kayıtları ile adaylık sürecimi sekteye uğratacaklarını söylediler. Bu olayların bir kısmına kardeşim olan Selahattin Zan da şahit olmuştur. Turgay isimli şahıs beni yabancı hat üzerinden ve WhatsApp isimli uygulama üzerinden aramıştır. Olaya ilişkin ekran kayıtlarını daha sonradan dosyaya sunacağım. Ben bu iki şahıstan beni tehdit ettikleri için, şantaj uyguları için, özel hayatımı ve kişisel verilerimi hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri için montaj yoluyla iftira attıkları için seçim haklarımı engelledikleri için ve diğer olaylardan dolayı şikayetçi ve davacıyım” dedi.

AVUKATI YAYIN YASAĞI VE EL KOYMA İSTEDİ

Zan’ın avukatı da ses kayıtlarıyla ilgili yayın yasağı alınmasını, şüpheli kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılarak ellerinde tuttukları dijital ve fiziki ürünlere el koyularak inceleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem