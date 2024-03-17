TİP’te Hatay depremi: Parti ‘Adaylığını çektik’ dedi, Gökhan Zan’dan ‘yola devam’ açıklaması geldi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da CHP tarafından yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a alternatif olarak yarışa soktukları eski futbolcu Gökhan Zan'dan desteklerini çektiklerini açıkladı. Zan ise bu duyurunun hemen ardından 'adaylığına daha kararlı bir şekilde devam edeceğini' söyledi.

6 Şubat 2023'teki depremde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen Savaş, kamuoyundaki tepkilere rağmen gel - gitli bir sürecin ardından 'anketler' gerekçe gösterilerek yeniden ana muhalefetin adayı olmuştu.

Listelerin kesinleştiği son güne dek CHP'ye "Adayınızı değiştirin, fedakarlığa hazırız" şeklinde özetlenebilecek çağrılarını sürdüren TİP, kararın kesinleşmesi üzerine muhalif seçmenin çaresiz kalmaması adına felaketin yaşandığı dönem kentin sesini duyurma çabasıyla öne çıkan Zan'ın adını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmişti.

Ancak bu akşam itibariyle yeni bir gelişme yaşandı. Parti, resmi sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajla Zan'ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu:

'ASLA TASVİP ETMEYECEĞİMİZ İLİŞKİLERE GİRDİĞİNE DAİR İDDİALAR TARAFIMIZA ULAŞTI'

"Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

'EN UFAK BİR ŞAİBENİN VARLIĞINA BİLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz.

(...)

'ÖZÜR DİLİYORUZ'

Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye’nin gönlü TİP’ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz.

Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay’da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir.

Mücadelemizde, haysiyetimizde, ilkelerimizde inat edeceğiz. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pazarlıksız, tavizsiz, düzen siyasetinin kirli ve yozlaşmış ilişkilerinden tamamen uzak bir kimlikle yürüyüşüne devam edecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/WlgpJ5IbAZ — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 17, 2024

GÖKHAN ZAN'DAN AÇIKLAMA: DEVAM EDECEĞİM

Zan ise kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda 'yoluna ve adaylığına daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğini' söyledi.

"Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim" diyen Zan, hakkındaki iddialar ve izleyeceği yol haritasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri FETÖ'cü yöntemlere, montajlara sarıldılar.

Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşehrilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler. Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…

Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum."