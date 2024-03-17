YRP'li Tekatlı paylaştı: Şanlıurfa'da belediye 25 günde reklam için 30 milyon TL harcadı

Yeniden Refah Partisi'nin Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı, yerel seçim öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 'seçim reklamı' için yaptığı bazı harcamaları paylaştı

Tekatlı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı faturalara göre belediye NTV, A Haber, Haber Global, TV Net, Beyaz TV, Hürriyet, Milliyet gibi televizyon ve gazetelere milyonlarca lira ödeme yapmış.

Belgelerde ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Urfa mitingi için belediye bütçesinden 1 milyon 520 bin 775 TL 'karşılama' masrafı yapıldığı da ortaya çıktı.

Bilal Tekatlı, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de etiketleyerek şu paylaşımları yaptı:

"Beyt-ül mal bekçisi dediğiniz @zabeyazgul seçimi kazanmak için milletin parasıyla 30 milyon reklam için harcıyor. Şimdi anladınız mı neden; çalışanların hakkını vermez, her ay suya zam yapar, troll ordusu besler. Yolsuzluklara ve ranta göz yumar.

SKANDALIN BELGELERİ İşte Zeynel beyin boş isimler altında alım yapmış gibi göstererek malum medyaya aktardığı 30.000.000(Otuz Milyon) liranın BELGELERİ Fakirin hakkını rüşvet olarak dağıtıyorsun bu millet de seni dağıtacak Kıymetli Vatan evladı savcıları göreve davet ediyoruz."