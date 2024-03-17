Özgür Özel'den Filistin mesajı: Ticaret sürdükçe kan durmaz

CHP Genel Başkanı Özel, Adana’da katıldığı iftar programında iktidarın Filistin politikasını eleştirerek "Sayın Cumhurbaşkanı akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, hala İsrail ile deniz ticareti yapmaktadır" dedi.

Özgür Özel'den Filistin mesajı: Ticaret sürdükçe kan durmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Filistin çağrısı yaptı.

Özel, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısı sonrası iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama değindi. "Bugün Filistin’de İsrail’e Hamas’ın yaptığı bir saldırıdan sonra Filistin maalesef İsrail’in saldırısı, devlet terörü altında ezilmektedir" diyen Özel özetle şunları söyledi:

- Batı Şeria, Ramallah’ta zulüm vardır. CHP olarak 3’üncü Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit’in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yaser Arafat ile dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanındayız, Filistin’deki barışın, özgür Filistin’in savunucusuyuz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs’ün başkent olduğu, bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Bugün için Filistin’deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz.

- Buradan bir çağrımız da Recep Tayyip Erdoğan’adır. Sayın Cumhurbaşkanı akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakınları, yandaşlarınız hala İsrail ile deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez, kan durmaz. İsrail ile ticareti durdurun, Filistin’e sahip çıkın. Adana’dan çağrımız budur.

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