AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığı bildiriminde bulundu.

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AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, mal varlığı bildiriminde bulundu.

Kurum'un açıkladığı listede, Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabalarının bulunduğu görüldü.

PARA VE MENKUL KIYMETLER BİLGİLERİ

Kurum’un para ve menkul kıymetler bilgilerinde ise 200 bin TL, 55 bin dolar ve 40 bin Euro’su olduğu bildirildi.

ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ

Altın ve mücevherat bölümünde ise, eşi Şengül Kurum’un üzerine 1 milyon 910 bin TL değerinde muhtelif altın ve takı, oğlu Mehmet Kurum üzerine 381 bin TL değerinde muhtelif altın, kızı Zeynep Kurum üzerine 504 bin TL değerinde, ve diğer kızı Hatice Zehra Kurum üzerine de 538 bin TL değerinde muhtelif altın kayıtlı olduğu görüldü.

Ayrıca, Kurum'un eşi Şengül Kurum üzerine bir de İstanbul Kağıthane'deki konutlarına ait 14 milyon TL'lik borç olduğu kaydedildi.

Kurum'a ait üç de silahın olması dikkat çekti.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı - Resim : 1

Ayrıntılar gelecek...

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