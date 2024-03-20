Erdoğan hayaller aleminde: "Ekonomik göstergeler gayet iyi, çalışan ve emeklilerin durumu düzelecek"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta’da düzenlediği mitingde konuştu. Muhalefetten gelen ekonomi eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, “ekonomik göstergeler gayet iyi” dedi.

Çalışanlar ve emekliler için yine geleceği işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Genel ekonomik göstergeler gayet iyi. Milli gelirimiz istihdamımız üretimimiz ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın."

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA, ERDOĞAN SAVAŞ UÇAĞI ANLATTI

Birleşik Kamu-İş araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ocakta 17 bin 442 liraya yükseldi. Açlık sınırı 1 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti 2024'ün ilk ayında geride bıraktı. Aynı ailenin yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya çıktı.

Ancak Erdoğan, “Her kim bu ülkenin yandığını bittiğini çöktüğünü iddia ederek etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır" iddiasında bulundu.

Erdoğan, mitingde ayrıca şunları söyledi:

“Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Güvensizliğin istikrarsızlığın programsızlığın plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder en çok da çalışanlar ve emekliler kaybederdi. Dünyada İHA’da ilk 3-4’ün içindeyiz. Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı savunma sanayimiz vardı. yüzde 20’Sİ yerliydi. Biz geldik yüzde 20’yi yüzde 80’e çıkardık. Bize tabanca vermiyorlardı. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın 4 bir yanından talep var. Dünyanın en önde ihracatçıları arasına geldik. KAAN'la 5. nesil uçak yapan dünyadaki 4 ülkeden biri olduk."

Kaynak: Gerçek Gündem