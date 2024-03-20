CHP'li Bozkurter, Marmaraereğlisi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın seçime 12 gün kala belediyeye ait 14 parseli encümen ihalesi yolu ile satışa çıkardı.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin 3 kat imarlı parselleri yangından mal kaçırır gibi satışa çıkarması gündeme oturdu.

1520 ada 14 parsele bölünerek satışa çıkarılması bölge halkından büyük tepki aldı.

CHP Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Onur Bozkurter, bu satışa tepki olarak teşkilatı ve Marmaraereğlisi halkı ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesini siyah çelenk koydu. Bozkurter, “Göreve geldiğimizde halkın malına halka geri vereceğiz.“ dedi.

ZABITA MEMURU ÇELENGİ ÇÖPE ATTI

CHP'li Bozkurter'in siyah çelenkli tepkisinin ardından belediyeye bağlı bir zabıta memurunun siyah çelengi çöpe attığı görüldü. O anlar kameralara yansıdı.