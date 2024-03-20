TS-FB maçının sonu akıllara kazınmışken İmamoğlu'ndan 'siyasetin spora müdahalesini silme' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpik Kent İstanbul Tematik Sunumu'nda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan şiddet olayları akıllara kazınmışken, İmamoğlu, burada yaptığı açıklamalarda, sporda ve federasyonların üzerindeki siyaset etkisini silme çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ne yazık ki sporda şiddet konusunda değinmek zorundayız. Sporun genel tanımıyla dünyada barış demek olduğunu biliyoruz.

Maalesef ülkemizde siyasi iradenin sporun her noktasına müdahale etme arzusu vardır. BU nedenle tüm topluma parti, din, dil ve mezhep ayrımı olmaksızın tarifsiz mutluluk anlamı taşıyan bu olgu ülkemizde yerini gerilime bırakmıştır.

Spordan siyaseti sonuna kadar temizleyelim. Birbirine muhtaçlık duymasınlar. Spor ve federasyonlar üzerindeki siyasetin etkisini yok edelim. O zaman müdahale edilmeyen branşlarda olduğu gibi nasıl dünya çapında sahip olabildiğimizi, yaratılan bu branşlarla vatandaşlarımızı nasıl mutlu edebildiğimizi hep birlikte görebiliriz."