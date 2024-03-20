Murat Kurum'dan 'belgesiz' mal varlığı açıklaması: Bir orada, bir şurada, bir burada... 1 ayda evlerin sayısı 3'e çıktı

CHP’li belediye başkanlarının mal varlıklarını açıklamasıyla gözler AKP’nin adaylarına çevrilmiş, AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un açıkladığı mal varlığı ise “Bu arazinin boyutundan küçük ülkeler var” yorumlarını gündeme getirmişti. Murat Kurum da kendi mal varlığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Mal varlığını belgeli olarak açıklamayan Murat Kurum ise, KRT’de yaptığı açıklamalarda, "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir" yanıtını vermişti.

Kurum, geçmişte yaptığı bir açıklamada mal varlığındaki ev sayısını iki olarak açıkladı. Kurum’un yaptığı yeni açıklamada ev sayısı 3’e çıktı.

YENİDEN REFAH SEÇMENİNDEN ÜMİDİ KESMİYOR

Yeniden Refah Partili seçmenlerin seçime olan etkisi de sorulan Murat Kurum, umutlu bir tavır sergiledi.

Kurum, bu soruya verdiği yanıtta, “Ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Çünkü sandığa gittiğinde bugüne kadar yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayaliydi İstanbul, bu hayali gerçekleştirmek ve yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek Yeniden Refah Partili seçmenimizin isteyeceği bir iştir.

Dolayısıyla bugün anketler öyle söyler, böyle söyler ama sandığa gittiğimizde ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin bu iradeyi ortaya koyan taraftan yana tavır alacağını düşünüyorum, bunu böyle hissediyorum, sahada da aslında gördüğümüz bu.

Yani orada bizim şahsımızla ilgili bir eleştiri yok, parti aday çıkarmış o adayla alakalı tabii ki onlar da kendi adayları noktasında düşüncelerini dile getiriyorlar ama işin sonunda, '31 Mart'ta verdiği oy nereye yarayacak?' bunu düşünecektir seçmenimiz çünkü bilinçlidir, bu dava uğruna mücadele etmiş insanların topluluğudur” dedi.

‘EKONOMİYİ OYLAMAYACAĞIZ’

Muhalefet adaylarının ülke ekonomisi üzerinden siyaset yürüttüğünü savunan Kurum, "Yerel seçimde biz ekonomik gündemi oylamayacağız ki" gibi bir yanıt verdi.