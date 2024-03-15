Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Babadan miras kalmış!

Mal varlığı tartışmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı. Altınok'un mal beyanındaki birçok mülkün babasından miras kaldığı görüldü.

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Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Babadan miras kalmış!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

Daha önce kendi istediği zaman açıklayacağını belirten Altınok, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" demişti. Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesindeki mülkler dikkati çekti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Altınok, "BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ… Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır! Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. Değerli Ankaralılar! İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…" dedi.

Belediye başkanının mal varlığı arasında 22 Arsa, 23 Tarla, 9 Ev, 2 Kargir Ev, 2 Kargir Bina, 1 Bostan yer alıyor.

Ayrıca aile şirketinde yüzde 36,59 hisse sahibi olduğunu söyleyen Altınok, şirketine üstüne kayıtlı ve payına düşenin 67 daire 12 dükkan olduğunu açıkladı.

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Babadan miras kalmış! - Resim : 1

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Babadan miras kalmış! - Resim : 2

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