İmamoğlu'ndan Rabia işareti yapan vatandaşa: Haklısın, sizi de mutlu edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine Rabia işareti yapan bir vatandaşa verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir etkinlik sırasında kendisine Rabia işareti yapan bir vatandaşa göndermeyle yanıt verdi.

İmamoğlu, "Haklısın, 44 işareti yapıyorsun, dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın. Hiç endişeniz olmasın. Sizi de mutlu edeceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun bu tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu CHP 2024 Yerel Seçimleri Rabia
Son Güncelleme:
40 yaşından sonra paraya boğulacak 4 burç! Şansları işte o zaman açılacak 40 yaşından sonra paraya boğulacak 4 burç! Şansları işte o zaman açılacak
Mal varlığını açıklamayan Turgut Altınok: Başkan olduktan sonra fakirleştim Mal varlığını açıklamayan Turgut Altınok: Başkan olduktan sonra fakirleştim
CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş: Üsküdar vaat yorgunu CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş: Üsküdar vaat yorgunu
Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek
Özgür Özel: Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın Özgür Özel: Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın
CHP'den Turgut Altınok tepkisi: Mal varlığını açıklayamayanlara, Harun gibi gelip Karun olanlara oy vermeyin "Mal varlığını açıklayamayanlara, Harun gibi gelip Karun olanlara oy vermeyin"
ÇOK OKUNANLAR
SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor' 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'
Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış! Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu
Mehmet Şimşek 'Zorlanacaksınız, benden bir şey istemeyin; ben kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş Şimşek, 'Kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
Naci Görür, İstanbul'da 7 büyüklüğünde deprem olasılığını yüzde vererek açıkladı: En çok etkilenecek ilçeler hangileri? Naci Görür, İstanbul'da 7 büyüklüğünde deprem olasılığını yüzde vererek açıkladı