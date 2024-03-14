İmamoğlu'ndan Rabia işareti yapan vatandaşa: Haklısın, sizi de mutlu edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir etkinlik sırasında kendisine Rabia işareti yapan bir vatandaşa göndermeyle yanıt verdi.

İmamoğlu, "Haklısın, 44 işareti yapıyorsun, dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın. Hiç endişeniz olmasın. Sizi de mutlu edeceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun bu tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.