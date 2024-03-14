Özgür Özel: Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seçim Özel programında KRT Ankara Temsilcisi İnan Demirel, Elif Doğan Şentürk ve Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın CHP eleştirilerine tepki gösteren Özel, "Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil. 'CHP'nin yaptığı bir işle övüneceksiniz' deseniz CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partidir derim" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Her seçimde en güçlü partiler belediyeler kaybederler. Ama başka belediyeler kazanmak önemli. Bir başkan açısından belediye kaybetmek evlat kaybetmek gibidir.

CHP'nin tek başına seçime girerek alacağı sonuç önemli bir sonuç olacak. Bir genel seçimde partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam bir gün durmam ayrılırım.

İstanbul ve Ankara'yı yeniden almalıyız. Kadın aday meselesi benim çok ısrar ettiğim bir meseledir. Erdoğan kadın eşittir aile olarak kodluyor. Ama biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyeceksek adayların yarısı kadın olana kadar bu mücadele sürecek.

Burcu Köksal'ın açıklamasını ertesi gün üçe kadar geciktirmesi bizi türbülansa soktu. Kullandığı ifadeyi duymadım, duysam o an müdahale ederdim. İfadenin ne maksatla söylendiğini gördüm ama siyasette bunun karşı tarafta nasıl değerlendirileceği önemlidir. Burcu Köksal 'Siz düzeltin başkanım' dedi. Ben de 'CHP'nin kapısı herkese açıktır' dedim. Burcu Hanım'ın dediği, 'Ben burada belediyeyi kendim yöneteceğim, DEM ile ittifakımız yok' demek. Bu ifadelerin bu kelimelerle kullanılması genel seçimlerde DEM'e oy vermiş, yerel seçimlerde kendi isteğiyle CHP'ye oy verecek seçmeni rahatsız edebilirdi. Konuşmanın içindeki hüküm cümleleri biz dahil olduktan sonra düştü.

Erdoğan'ın işi enflasyonu düşürmek, işine baksın. Onun işi CHP kulisi konuşmak değil. 'CHP'nin yaptığı bir işle övüneceksiniz' deseniz CHP tüm partilerle bayramlaşan tek partidir derim

Bizim milletimiz sahtekarlığı sevmez. Abdülkadir Selvi'ye: Her gün benimle İmamoğlu arasında geçtiğini iddia eden bir telefon konuşmasını yazıyor. İçeriği de doğru değil. Bizim milletimiz sahtekarlığı sevmez.

Siyaset öyle bir noktaya geldi ki AKP'ye her şey serbest, diğerlerine her şey yasak. Kimlik siyaseti üzerinden kavga yapıp Tayyip Bey'in istediği zemine gidecek halimiz yok. O konfor günleri bitti

Canan Hanım daha iyi bilir paranın neden elden verildiğini. O avukat daha önce de şantaj yapmış. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kendimizden o kadar eminiz ki 'Görüntülerin tümünü bulun' dedim. 31 Mart akşamı göreceğiz iç karışıklık mı var dış karışıklık mı var. Bu seçimden güçlenerek çıkacağız