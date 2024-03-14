CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş: Üsküdar vaat yorgunu

31 Mart'taki yerel seçimler için sayılı günler kalırken adaylar vaatlerini açıklamaya devam ediyor. CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Dedetaş, Üsküdar'da seçim sürecinin başbaşa gittiğini söyleyerek "Genel olarak kendi adımıza pozitif ivmelenme var diyebiliriz. Yerine getirilmemiş süreçler var. İnsanlar biraz vaat yorgunu. Otopark da Üsküdar'ın bir problemi" dedi.

Dedetaş şöyle konuştu:

Saha güzel, dengeli şu anda, başabaş yarış içindeyiz. Üsküdar'da epey aday var. Öncelikle sıklıkla kentsel dönüşümle karşılaşıyoruz. 33 mahallemiz var. Özellikle Boğaz ilçesi olduğu için farklı imara tabi konuları var. Genelde kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Yoksulluk, destekler, sosyal yardımlarla ilgili sorular da geliyor. Genel olarak kendi adımıza pozitif ivmelenme var diyebiliriz. Yerine getirilmemiş süreçler var. İnsanlar biraz vaat yorgunu. Otopark da Üsküdar'ın bir problemi. Eskişehir doğumluyum. İlk yerleştiğim yer Üsküdar. Eşim Üsküdar'lı. Üsküdar çok kadim bir ilçe. Üsküdar'ın hak ettiği değere kavuştururuz. Büyükşehir'de ve şehir hatlarında tecrübem var. Kamu parasının nasıl kullanılması gerektiğini biliyorum, bunu yönettim. Belediye başkanlığı icraatçı bir makam. Esas hedef çözmek ve icraat yapmak. Üsküdar'la ilgili hayallerimiz var.

"MECLİS'TEN CANLI YAYIN YAPACAĞIZ"

Üsküdar'ın otoparklanma, yollar, sosyal donatı alanında eksiklikleri var. Şu an 3 kreş var Üsküdar'da. Bunu 33 mahalleye yaymak istiyoruz. Doğru planlama ve doğru kentsel dönüşümle birlikte sosyal donatı alanlarıyla ele alacağız bunu. Öncelikle depremden en fazla etkilenecek mahallelerden dönüşüm başlayacak. Meclisi canlı yayınlayacağız. Denetleme mekanizmalarını kendimiz öneriyoruz. Seçtiğiniz kişiler sizin hakkınızı ne kadar koruyor? Bunları vatandaş görsün izlesin, yanlış bir şey varsa müdahale etsin diye düşünüyoruz.