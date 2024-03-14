CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş: Üsküdar vaat yorgunu

CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş, "Genelde kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Yoksulluk, destekler, sosyal yardımlarla ilgili sorular da geliyor. Genel olarak kendi adımıza pozitif ivmelenme var diyebiliriz. Yerine getirilmemiş süreçler var. İnsanlar biraz vaat yorgunu" dedi.

CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş: Üsküdar vaat yorgunu

31 Mart'taki yerel seçimler için sayılı günler kalırken adaylar vaatlerini açıklamaya devam ediyor. CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Dedetaş, Üsküdar'da seçim sürecinin başbaşa gittiğini söyleyerek "Genel olarak kendi adımıza pozitif ivmelenme var diyebiliriz. Yerine getirilmemiş süreçler var. İnsanlar biraz vaat yorgunu. Otopark da Üsküdar'ın bir problemi" dedi.

Dedetaş şöyle konuştu:

Saha güzel, dengeli şu anda, başabaş yarış içindeyiz. Üsküdar'da epey aday var. Öncelikle sıklıkla kentsel dönüşümle karşılaşıyoruz. 33 mahallemiz var. Özellikle Boğaz ilçesi olduğu için farklı imara tabi konuları var. Genelde kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Yoksulluk, destekler, sosyal yardımlarla ilgili sorular da geliyor. Genel olarak kendi adımıza pozitif ivmelenme var diyebiliriz. Yerine getirilmemiş süreçler var. İnsanlar biraz vaat yorgunu. Otopark da Üsküdar'ın bir problemi. Eskişehir doğumluyum. İlk yerleştiğim yer Üsküdar. Eşim Üsküdar'lı. Üsküdar çok kadim bir ilçe. Üsküdar'ın hak ettiği değere kavuştururuz. Büyükşehir'de ve şehir hatlarında tecrübem var. Kamu parasının nasıl kullanılması gerektiğini biliyorum, bunu yönettim. Belediye başkanlığı icraatçı bir makam. Esas hedef çözmek ve icraat yapmak. Üsküdar'la ilgili hayallerimiz var.

"MECLİS'TEN CANLI YAYIN YAPACAĞIZ"

Üsküdar'ın otoparklanma, yollar, sosyal donatı alanında eksiklikleri var. Şu an 3 kreş var Üsküdar'da. Bunu 33 mahalleye yaymak istiyoruz. Doğru planlama ve doğru kentsel dönüşümle birlikte sosyal donatı alanlarıyla ele alacağız bunu. Öncelikle depremden en fazla etkilenecek mahallelerden dönüşüm başlayacak. Meclisi canlı yayınlayacağız. Denetleme mekanizmalarını kendimiz öneriyoruz. Seçtiğiniz kişiler sizin hakkınızı ne kadar koruyor? Bunları vatandaş görsün izlesin, yanlış bir şey varsa müdahale etsin diye düşünüyoruz.

Etiketler
Üsküdar 2024 Yerel Seçimleri CHP
Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek Sandık Kokusu dizisinde işler karışıyor! Yeni başrol herkesi sinir edecek
Erdoğan iptal etmişti; İkizköylülerin avukatı uyardı: Seçimden sonra Akbelen'de kamulaştırma kararları alınabilir Avukat uyardı: Seçimden sonra Akbelen'de kamulaştırma kararları alınabilir
Eylem Tok ve oğlunu ABD'de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıklarına şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıklarına şok oldum
Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç Sultan gibi takılıyorlar. Doğuştan burnu havada olan 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor' 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'
Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış! Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu
Mehmet Şimşek 'Zorlanacaksınız, benden bir şey istemeyin; ben kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş Şimşek, 'Kötü adam olmaya razıyım, kabinedekiler de öyle görüyor' demiş
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu