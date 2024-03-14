Erdoğan iptal etmişti; İkizköylülerin avukatı uyardı: Seçimden sonra Akbelen'de kamulaştırma kararları alınabilir

Akbelen'de kamulaştırma kararının iptal edilmesinin ardından köylülerin avukatı Arif Ali Cangı, "Gelecekte, özellikle seçimden sonra kamulaştırma kararları alınabilir" dedi.

Erdoğan iptal etmişti; İkizköylülerin avukatı uyardı: Seçimden sonra Akbelen'de kamulaştırma kararları alınabilir

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırma kararının iptalini değerlendirdi.

Cangı, "Gelecekte, özellikle seçimden sonra kamulaştırma kararları alınabilir" dedi. Cangı, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın'ın "Cumhurbaşkanı talebimizi geri çevirmedi" sözlerini de "Eğer gücünüz yetiyorsa Akbelen Ormanları maden sahasındaki çalışmaları durdurun alanları rehabilite ettirin, tekrar ormanların oluşmasını yaratın" şeklinde değerlendirdi.

Akbelen Ormanları'nda, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için geçen yıl 24 Temmuz'da ağaç kesimine başlanmış, yüzlerce ağaç yok edilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararıyla, ''Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması kararlaştırılmıştı. Karar, 13 Mart tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla kaldırıldı.

İkizköylülerin avukatı Arif Ali Cangı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı "yanlıştan dönmek" olarak niteleyerek, "Gelecekte, özellikle seçimden sonra kamulaştırma kararları alınabilir" diye konuştu. AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın, kamulaştırma kararının iptal edilmesinde etkili olduğuna ilişkin sözlerini de eleştiren Cangı, şunlanı söyledi:

''Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın bunu kendisinin aldırdığını söylüyor ve Twitter’daki paylaşımını yoruma kapatıyor. Ben buradan kendisine seslenmek istiyorum. Öncelikle bölgedeki sorunu çözmek istiyorsanız öncelikle 86541 sicil nolu linyit madeninin işletme ruhsatını ve işletme iznini geri aldırın. Eğer gücünüz yetiyorsa Akbelen ormanları maden sahasındaki çalışmaları durdurun alanları rehabilite ettirin, tekrar ormanların oluşmasını yaratın. Daha da gücünüz yetiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2005 yılında almış olduğu karar doğrultusunda Yatağan Yeniköy Termik Santrali’ni kapatın.''

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