TİP, YSK'ya seçim ertelemeyi sordu, YSK yasalara atıf yaptı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Maraş merkezli depremlerin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği dilekçeye gelen yanıtı partinin sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilekçede seçimlerin savaş durumu dışında hangi durumlarda ertelenebileceği, erteleme kararını verme yetkisinin kime ait olduğu ve YSK'nın seçimleri erteleme yetkisinin olup olmadığına dair bilgi talep edildi.

YSK'dan verilen yanıtta, "Yüksek Seçim Kurulu'nun danışma niteliğindeki istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır" denilerek, Anayasa'nın ve Seçim Kanunu'nun ilgili maddelerine yönlendirmeden bulunuldu.

YSK'nın yanıtta bahsettiği Anayasa'nın 78'inci maddesinde, "Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 5'inci maddesinde ise, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmediğine dair karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi bir yıl geriye bırakılır" deniliyor.