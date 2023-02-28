Erdoğan, Elbistan'da yine müsaade istedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Esenboğa Havalimanı'ndan deprem bölgesine hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Burada konuşan Erdoğan, "İlçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş'ta bu rakamın 45 bin 575 binaya ulaştığını görüyoruz. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeniden inşa çalışmalarına başladık. Birkaç ay içerisinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Bunun için 1 yıl müsaade istiyorum" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 12 BİN 683 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan, "Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde, Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletimizin bu imtihanı vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem