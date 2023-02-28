Gözler Genel Kurul'da: EYT, TBMM'nin çalışmalara yeniden ara vermesiyle ertelenecek mi?

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen ve 11 ilde meydana gelen depremler nedeniyle on binlerce yurttaş yaşamını yitirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) felaket nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Bugün açılan Meclis'te ilk gündemin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olması bekleniyor.

Diğer yandan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, salı ya da çarşamba günü Meclis'in EYT'yi yasalaştıracağını söyledi.

Ancak deprem felaketindeki koordinasyon eksikleri, ihmaller ve bazı kentlerde 3 gün yurttaşların enkaz altına terk etmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan iktidarın EYT'yi erteleyebileceği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer aldı. EYT haklarının verilmesinin yaratacağı ekonomik maliyeti iktidarın Hazine'nin yanlış kullanılması nedeniyle karşılayamayacağı da kulisler de konuşulan iddialar arasında yer aldı. TBMM'nin de yeniden çalışmalara ara vereceği iddia edildi.

EYT'DE SON DURUM

9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar, yaş haddi aranmadan emekli olabilecekler. Prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacaklar.

Ayrıca TBMM Genel Kurulu 7 Şubat Salı günü, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecekti.

Teklifin aynı gün yasalaşması, çarşamba günü de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem