Özdağ açıkladı: Mansur Yavaş aday yapılmazsa adayımız Muharrem İnce

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin liderliğini yürüttüğü Memleket Partisi ile ittifak yapacaklarını ifade etti. Özdağ, bu ittifak sayesinde Zafer Partisi'nin barajı geçeceğini ve seçimlerde başarılı bir sonuç elde edeceklerini savundu.

Özdağ, ittifakın cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını belirterek, seçimlerde güçlü bir adayla yarışacaklarını söyledi. Ancak, Mansur Yavaş'ın aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda sorulan bir soruya Özdağ, "Biz onu aday gösteremeyiz. Ancak, CHP Mansur Bey'i aday yaparsa, biz aday çıkarmayız ve onu destekleriz" yanıtını verdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Ümit Özdağ, sadece gençlerden aldıkları oyun partiyi yüzde 2’inin üstüne taşıdığını söyledi. İnsanların partiyi desteklediklerini ama bunu dile getirmekten çekindiğini öne sürdü.

Özdağ ayrıca, Zafer Partisi'nin ittifak çalışmalarını sürdürdüğünü ve diğer muhalif partilerle de görüşmeler yaptıklarını belirtti. Kendilerine yöneltilen "ittifakta kimler olacak?" sorusuna ise net bir cevap vermedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi ile ittifak yapacaklarını açıklaması, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı. Ancak, ittifakın diğer partilerle ne ölçüde genişleyeceği ve sonuçların nasıl olacağı henüz net değil.