'Helallik' tartışması | CHP'li Tutdere: "Cumhurbaşkanı itiraf etti, bunun hesabını vermek zorundalar"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin üzerinden 23 gün geçti. 11 kenti yıkıp geçen depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Resmi verilere göre 45 bine yakın insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından ilk 72 saatte müdahalede yetersiz kalındığı tartışmaları sürüyor.

'GEÇ MÜDAHALE' TARTIŞMASI YERİNİ 'HELALLİK' TARTIŞMASINA BIRAKTI

Depremin yüzlerce binayı yerle bir ettiği kentlerden birisi de Adıyaman. AKP'li Cumhurşkanı Erdoğan'ın, dün Adıyaman'da incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı, "İlk birkaç gün Adıyaman’da istediğimiz çalışmayı yürütemedik bu nedenle sizden helallik istiyorum." sözleri gündem oldu. Depremin ardından geçen 23 günün sonunda, ilk haftalardaki 'geç müdahale' tartışmaları yerini 'helallik' tartışmasına bıraktı. Gerçek Gündem'e değerlendirmelerde bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Erdoğan'ın 'helallik' çıkışının ardından 'Adıyaman'a geç müdahale edildiği' konusunda tüm ifadelerinin doğrulandığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANININ ADIYAMAN İTİRAFI, HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ"

Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulunan CHP'li Tutdere, "Koordinasyon eksikliği, kurumların hazırlıksızlığı vardı. Biz bunu hem ulusal basın aracılığıyla, bütün Türkiye'ye, kamuoyuna açıkladığımızda bazı troller ve yandaş havuz medyası, bizim algı yaratma peşinde olduğumuzu söyleyerek gündemi değiştiriyorlardı. Ama gelin görün ki dün cumhurbaşkanının Adıyaman'daki itirafı, bizim ne kadar haklı olduğumuzu, Adıyaman'daki gerçekleri ne kadar doğru paylaştığımızın itirafı oldu. Adıyaman'da arama kurtarma eksikliğinden dolayı çok sayıda vatandaş can verdi, kayıp sayısı arttı. Bu ihmal ile ölümlerin artmasına sebebiyet verenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız, takipçisi olacağız. AFAD bile raporunda Adıyaman'a yer vermemiş. Adıyaman Türkiye'nin bir ili değilmiş gibi bir kabul varmış yönetenler tarafından, özellikle hükümet tarafından. Cumhurbaşkanının Adıyaman'da helallik istemesi ve geç müdahale ettik itirafı aslında bütün gerçekliğin iktidar tarafından kabulü anlamına geliyor. Madem kabul ediyorlar o zaman gecikme nedeniyle yaşanan vefatların, ölümlerin, artan mağduriyetlerin de hesabını vermek zorundalar. Bu millete bunun açıklamasını yapmak zorundalar. Bu ihmali yapanların görevden alınması veya adalet önüne çıkarılması konusunda gerekli şeyleri yapmaları gerekiyor. " diye konuştu.

Tutdere, "Bir hukuk devletinde sadece helallikle sorumluluktan kurtulmak söz konusu olamaz. Adıyaman halkı şu anda babasız kalan çocuklar, eşini yitiren gençler, yaşlılar, kadınlar, burada mağdur olan hiç kimsenin bu şekilde helalleşeceğini düşünmüyorum. Vatandaşın bu şekilde iktidarla, sorumluluk mevkiinde bulunan insanlarla helalleşeceğini hiç düşünmüyorum çünkü Adıyaman halkı çok öfkeli, Adıyaman halkı bu konuda yalnız bırakıldığının farkında. İhmallerin ve her şeyin farkında." değerlendirmesini yaptı.

"VEFATLAR KONUSUNDA RESMİ RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Adıyaman'daki vefat sayısıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Tutdere, "Vefatlar konusunda resmi rakamlar kesinlikle doğru değil. Biz şu anda çalışma yapıyoruz. Köylerdeki ve merkezdeki net rakamı ortaya koyacağız. Çok yaygın bir alanda yıkım var. Netleştirince kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

CHP'li Tutdere, enkaz kaldırma çalışmalarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Adıyaman tamamen yıkılmış, terk edilmiş bir kent. Enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle toz bulutu altında, nefes alınamayacak durumda bir kent. Bu sefer tozlar nedeniyle yaşanacak birtakım mağduriyetler söz konusu olabilir, halk sağlığını tehdit eden bir tablo var. Asbest içeren enkazların kaldırılması ve toz bulutlarının önlenmesi için de uygun bir kaldırma yöntemi seçilmeli. Vatandaşların sağlığının korunacak tedbirlerin alınması gerekli." ifadelerini kullandı.

"ÇADIR EKSİKLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Çadır eksikliğinin devam ettiğini belirten Tutdere, "Çadır eksikliği devam ediyor. AFAD'ın ve çeşitli kuruluşların da büyükşehir belediyelerimizle yapmış olduğu çadır ve konteyner kentler var. Onların çalışmaları da devam ediyor. Bazı bölgelere su verilemediği için hijyen konusunda sıkıntılar var. Bu sıkıntıların aşılması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz ama halen eksikler çok fazla." diye konuştu.

"ADIYAMAN'I DAYANIŞMAYLA AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Tutdere, dayanışma içinde Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını sözlerine ekledi:

"Adıyaman'daki halkımızla dayanışma içinde kalarak buradaki yaşamı yeniden inşa edeceğiz. Üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Acımız büyük ancak ona rağmen de kalanlar birbirimize sarılacağız, dayanışma içinde olarak kentimizi yeniden yaşanılır bir kent haline getireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem