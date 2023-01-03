TİP Sözcüsü Kadıgil'den istismarı savunup mağduru hedef gösteren Yeni Akit için suç duyurusu

GERÇEK GÜNDEM /

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında Kadir İstekli ile ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılmasının Türkiye'de yarattığı infial sürüyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, mağdur çocuğun 14 yaşındayken istismarcı ile çekilen düğün fotoğrafları için "Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?" ifadeleriyle 'haber' yaparak kamuoyu vicdanını derinden yaraladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Yeni Akit’in çocuk istismarı skandalında istismarcıları savunup mağdur H.K.G.’yi hedef gösteren haberinin ardından “Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

YENİ AKİT'İN HABERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

TİP Parti Meclis üyesi ve İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ise ilgili habere erişim engeli getirilmesi için Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu.

TİP Sözcüsü, Yeni Akit’in 02 Ocak 2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı haberde, istismar mağduru olan H.K.G.'nin reşit olmadığı yaşta çekilmiş ve yüzünün açık olduğu fotoğraflarının paylaşmış, ayrıca haber başlığı ve içeriğinde mağdurun açık ismine ve çocuk istismarını aklamaya çalışan ifadelere de yer vermişti.

‘BU KARANLIĞIN AİT OLDUĞU YER DE TIPKI O ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİ GİBİ ZİNDANLARDIR’

Kadıgil “6 yaşından itibaren bir çocuğun sistematik istismarına göz yuman karanlık zihniyet şimdi de bir yandan suçu ve suçluyu överken diğer yandan çocuğun fotoğraflarını yayımlayarak yeni bir istismara yol açmaktadır. Bu karanlığın ait olduğu yer de tıpkı o çocuk tecavüzcüleri gibi zindanlardır” dedi.

Mağduru suçlayıcı ifadelere yer verilen ve yargılamanın ‘tüm Müslümanlara iftira atılmasına sebep vermek’ ile bağdaştırıldığı haber hakkında, toplumsal infiale yol açacak sonuçları doğurması ve TCK m. 216'da düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunun oluşturması nedeniyle Yeni Akit’in yargılanması talebinde bulunan Kadıgil, ayrıca “Sürmekte olan bir dava hakkında mağduru hedef gösteren ve kanıtları mevcut dosya kapsamında yer bulan iddiaların ‘iftira’ ile nitelendirilerek kamuoyunun erişimine ‘haber’ niteliği ile sunulması TCK madde 288'de düzenlenen hükmü gereğince cezalandırılmayı gerekmektedir” ifadeleriyle Yeni Akit’in, adil yargılanma ilkesine aykırı hareket ettiğini belirtti.

ERİŞİM ENGELLEME TALEBİ

TİP PM üyesi ve İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek de bahse konu haberin içeriklerinin suç teşkil etmesi ve çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince haber bağlantısına erişime engelleme getirilmesi talebinde bulundu.

Akyürek Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvurusunda, haberin yargılama sürecine müdahale niteliği taşıdığını, faillerin savunuculuğunun yapıldığını ve 14 yaşında gelinlik giydirilen fotoğraflara yer verilerek çocuk istismarının normalleştirildiğine dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem