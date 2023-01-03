CHP heyetinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşme sonrası açıklama

CHP heyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Engin Altay, ''İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz'' dedi.

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CHP heyetinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşme sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, CHP heyetinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşeceği açıklanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

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GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir açıklama yaptı. 

Altay şu ifadeleri kullandı:

İBB ile ilgili sadece 'ahmak' davası yürümüyor, bir de terörle ilişkilendirme aymazlığı, absürtlüğü süreç var. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınmasıyla ilgili de yine bir inceleme söz konusu. Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş. Ama herkesin şunu bilmesi lazım, artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu için, Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davasıdır, haysiyet mücadelesidir. Ve bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göz alarak, hukuk sınırları içerisinde kalarak, sürdüreceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz, kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yarın öbür gün, Sayın Erkek ve/veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak. Durum bundan ibaret.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına değindi. İmamoğlu davasına bakan hakimin ceza vermeye yanaşmaması üzerine sürüldüğünü ve konuyla ilgili haberleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyi gösteriyor ve hakime kim söyledi 'biz istinafı da ayarladık' diye. 

Sarayın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin değil, sarayın kararıdır."

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