Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun yerine kayyum atamaya kalkarlarsa 'terörizm' olarak kabul edeceğiz, kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha sahip çıktı.

İmamoğlu'nun bu kararın hemen ardından belediye personeli üzerinden yürütülen 'terör' soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan ana muhalefet partisi lideri, şöyle devam etti:

'TERÖRİZM OLARAK KABUL EDECEĞİZ'

"İşi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Kısa ve net uyarılarda bulunacağım. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Ve bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'dan sabır beklemesin. Açık söylüyorum."

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"İstanbul seçimleri yapıldı, seçimleri İmamoğlu kazandı. İtirazlar geldi, YSK üzerinden bir kumpas çevirdiler. YSK üyeleri toplandı, aynı zarfın içine konan 4 oydan 3'ü doğru, 1'i yanlıştır dediler. Dünya tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şey. Ben bunlara YSK çetesi dedim. Her zaman her yerde söylüyorum dedim. İkinci seçim yapıldı. 13 binlik fark 800 bine çıktı. Bu millet haksızlığa tahammül edemiyor. Evlere baskın yapıldı.

'KİM HAKİME 'BİZ İSTİNAFI AYARLADIK' DEDİ?'

Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyi gösteriyor ve hakime kim söyledi 'biz istinafı da ayarladık' diye.

Sarayın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin değil, sarayın kararıdır.

Üçüncü kumpas, "Siz neden Fatih Sultan Mehmet tablosunu aldınız Türkiye'ye getirdiniz..." Allah size akıl fikir versin.

'İBB'YE ÇÖKMEK İSTİYORLAR'

Yeni bir saray oyunuyla karşı karşıyayız. Bir şekilde İBB'ye çökmek istiyorlar. Amaçları, seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'na kurulan komplonun tek sebebi budur. Şimdi görüyoruz ki işi kayyıma kadar götürmek hevesindeler. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyım atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin, açık ve net söylüyorum.

'CEHENNEMİN KAPILARINI AÇARLAR'

Sakın bu hataya düşmesinler, cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bu kadar derdimiz var. Siz ne istiyorsunuz? Milletin iradesinden ne istiyorsunuz? Demokrasiye kastediyorsunuz."

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