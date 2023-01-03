Akşener, Almanya Devlet Bakanı ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde Almanya Devlet Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin genel merkez ek binasındaki makamında bugün Almanya Devlet Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil Erozan ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

Kaynak: ANKA