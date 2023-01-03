Pervin Buldan HDP'nin AYM'ye başvuracağını açıkladı: 'Size zafer çıkmaz!'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama iktidarı eleştirirken dünyadaki ve Türkiye'deki kadın mücadelesine vurgu yaptı.

Pervin Buldan, HDP'nin seçime hazır olduğunu belirttiği açıklamasında "Toplum ne bu adaletsizlik düzenine ne de restorasyonculara mecbur ve mahkum değildir. Üçüncü yolu temsil eden partimiz alternatifin, umudun adıdır. Bu umudu bundan sonra Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türk ve Kürt halklarının kardeşliği üzerinden ama aynı zamanda Kürt ittifakı ile büyütmeye; halklara, kadınlara, gençlere, inanç gruplarına, emekçilere, her kesimden ötekileştirilenlere ses olmaya, mücadele çatısı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pervin Buldan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

DANIŞTAY'IN ERDOĞAN'IN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLME KARARINI ONAYLAMASI

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar hak adalet ve özgürlük mücadelesinin en önünde yer aldı. Kadınlar sokakları meydanları alanları asla ve asla terk etmedi. Kadınlar güvencesiz işlerde çalışmaya hayır dedi. Yoksulluğun kadınlaşmasına her yerde karşı çıktı. Kadınlar bir kadının daha katledilmesine tahammülümüz yok dedi. Çocuk evliliğinin normalleştirilmesine karşı çıkan onurlu mücadelenin en önünde kadınlar yer aldı.

İran’dan dünyanın her yerine yankılanan "Jin Jiyan Azadi sloganıyla birleştiğini hep birlikte gördük. Danıştay bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuku daha doğrusu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle de bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz; yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul’u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesini de bir kez daha kazanacağız.

Karanlığa karşı aydınlığı, umudu, cesareti, dayanışmamızı çoğalttık. Türkiye'nin her yerinde adalet, barış ve özgürlük taleplerini haykırdık.

KESKİN BAYINDIR VE HAYRETTİN ALTUN'UN TUTUKLANMASI HAKKINDA

HDP iktidarın tüm sıkıştırmasına karşın muhalefet alanını büyüttü, toplumsallaştı. Barıştan özgürlükten ayan bir söz üretmeyi bir yol inşa etmeyi başardı. Aday tartışmalarını kişilerden çok demokratik zemine çekmeyi ve ittifakı genişletmeyi kendine bir yol edindi. İşte emek ve özgürlük ittifakı tam da bu aralıkta bir kez daha yeniden halklara umut oldu. Kürt ittifakını genişletme çalışmaları bu aralıkta hız kazandı. HDP bu ülkenin iki egemen kutup arasına sıkışan tüm kesimlerine umut olmayı bir kez daha başardı. Bu nedenledir ki HDP Türkiye’nin en güçlü değişim umudu olduğu için her gün yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyadır.

HDP’nin bileşeni olan demokratik bölgeler partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Diyarbakır il başkanı Hayrettin Altun gözaltına alınarak tutuklandı. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum onlara. Tabii biz bu tutuklamaların amacını gayet iyi biliyoruz. Kürt halkının demokratik siyasetteki kararlılığını ve geleceği belirleme gücünü kırma amaçlı olduğunu biliyoruz. Bu saldırılar aynı zamanda AKP-MHP ikilisinin seçim çalışmasıdır. Bizim ve mücadelemizi asla durduramayacaksınız.

HDP'NİN HAZİNE YARDIMINA BLOKE KONULMASI TALEBİ

Kumpas ve kapatma davalarıyla siyasi operasyonlarla HDP’yi engelleyerek kendisine siyasi zafer çıkaracağını sanan iktidar bloğu iyi bildin ki HDP’den size zafer çıkmaz! HDP’den demokrasi ive barışla buluşmak isteyen halklarımızın zaferi çıkar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’ye yapılacak Hazine yardımına tedbir konulması için AYM’ye başvuru yaptı. Partimiz hakkındaki kapatma davası da aynı siyasi kampanyayla açılmıştı. Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığı’nın hesapların bloke edilmesi başvurusu da aynı siyasi kampanyanın bir devamı olup AYM’yi baskı altında tutmaya yönelik bir girişimdir. AYM’nin hukuki temeli olmayan bu başvuruyu değerlendirmeye almaması ve bir an önce reddetmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hukuk komisyonumuz bugün bu konuya dair AYM’ye gerekli başvuruda bulunacak ve bir basın toplantısıyla gerekli açıklamaları yapacak.

Bizler Türkiye halklarının bir arada yaşama iradesini savunanlarız. Bizler herkes için hakka hukuka adalete inanlarız.

"TÜRKİYE RESTORASYONCULARA MAHKUM VE MUHTAÇ DEĞİL"

Türkiye halklarının sizin yalanlarınıza karnı tok. Tarih ne olursa olsun Türkiye halkları, HDP seçime hazır; o günün gelmesini iple çekiyoruz. Andolsun ki sizi göndereceğiz, sizi HDP gönderecek. Sizin bıraktığınız enkazı kötünün iyisine bırakmaya niyetimiz olmadığımızı, olmayacağını ifade etmek istiyorum. Toplum ne bu adaletsizlik düzenine ne de restorasyonculara mecbur ve mahkum değildir. Üçüncü yolu temsil eden partimiz alternatifin, umudun adıdır. Bu umudu bundan sonra Emek ve Özgürlük İttifakı ile Türk ve Kürt halklarının kardeşliği üzerinden ama aynı zamanda Kürt ittifakı ile büyütmeye; halklara, kadınlara, gençlere, inanç gruplarına, emekçilere, her kesimden ötekileştirilenlere ses olmaya, mücadele çatısı olmaya devam edeceğiz.