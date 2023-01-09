TİP seçim rotasını belirledi: Öncelik 'tek adam rejimine son vermek'

Türkiye İşçi Partisi’nin önceliği hala “tek adam rejimine son vermek” için ortak aday çıkartılması.

Bugün İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri Sera Kadıgil, Barış Atay ve Ahmet Şık’ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 5 Ocak’ta Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yaptığı toplantısı sonrası yayınlanan metinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz” şeklindeki ifadeyle aynı noktada olduklarını söyledi.

Erkan Baş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP bir siyasi parti değil mi, seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak. Emek ve Özgürlük İttifakı, kadın ittifakı, Kürt ittifakı, demokrasi güçlerinin ittifakıyla birlikte HDP’nin aday çıkarması elbette ki bazılarının hem hayallerini hem de ileriye dönük bütün bu yapacakları stratejiyi alt üst edecek” şeklinde açıklamasının sorulması üzerine bu yanıtı verdi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, “Birinci olarak, tek adam rejimine son vereceğiz. İkinci cumhur ittifakı parlamentoda azınlığa düşecek. Cumhur İttifakı toplumda azınlık parlamentoda çoğunluk. Aday meselesine gelince çok uzun zamandır söylediğimiz şeyin arkasındayız. Pervin Buldan’ın Kars’ta açıkladığı şeyle ittifakın bildirisi arasında çelişki görmüyoruz. Bildiride “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı belirleme sürecinde ilkelerimizle uygun, mutabakat ile belirlenmiş ortak aday seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz” denmişti. Biz de cumhurbaşkanlığı seçiminde şu ana ki kadar ki mutabakatımız ‘ortak aday’ seçeneğine daha yakın olduğumuzu ilan ediyoruz. 15 Ocak’ta yapılacak mitingden 10 gün sonra 15 gün sonra netleşecek” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem