TİP, İzmir adaylarını açıkladı
Yerel seçimler yaklaşırken partilerin adaylık süreci sonlanmak üzere. TİP, 31 Mart seçimleri öncesi İzmir’de altı ilçede yarışa katılacağı adayları duyurdu.
Türkiye İşçi Partisi 31 Mart seçimleri öncesi İzmir’de altı ilçede yarışa katılacağı adayları duyurdu. Buna göre DEVA Partisi eski ilçe başkanı Süleyman Şencan TİP’in Kemalpaşa Belediye Başkan adayı oldu.
TİP'in İzmir hesabından "Şeffaf, denetlenebilir, halkçı, kamucu, emekçi dostu bir belediyecilik için Kemalpaşa’da oylar Süleyman Şencan’a, oylar TİP’e" paylaşımı yapıldı.
Açıklanan adaylar şöyle:
Kemalpaşa: Süleyman Şencan
Urla: Aytekin Aktaş
Selçuk: Uğur Fırat
Güzelbahçe: Fikret Sapmaz
Seferihisar: Sevay Aker
Çiğli: Orhan Akıncı