Özgür Özel, Gökhan Zan, Erdal Beşikçioğlu ve Tanju Özcan "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacak

Oğuzhan Koç, genel seçim döneminde davet ettiği konuklarla en çok izlenilen programlardan biri olan Mevzular Açık Mikrofon'a CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, Bolu adayı Tanju Özcan ve TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'ı konuk edecek.

Özgür Özel, Gökhan Zan, Erdal Beşikçioğlu ve Tanju Özcan "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderlerin katılımcıların sorularını yanıtladığı "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacağı açıklandı.

Oğuzhan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımla Mevzular Açık mikrofon programına katılacak isimleri duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özel, TİP Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacak.

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Oğuzhan Koç Özgür Özel Erdal Beşikçioğlu Tanju Özcan Gökhan Zan
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