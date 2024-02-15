İstanbul Rize Masası, Maltepe'de Esin Köymen diyor

İstanbul Rize Masası, CHP Maltepe Belediye Başkan adayı, mimar Esin Köymen’e destek olmak amacıyla Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bir toplantı düzenledi.

Toplantıya CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi, İstanbul Rize Masası Yürütme Grubu üyesi Alper Taş, Rize’nin 46 yıl önceki CHP Milletvekili Sami Kumbasar, Rize Merkez Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği (RİMER) Başkanı Ergün Kolçak, CHP Eski Kartal İl Başkanı Kamer Gök, İkizdere Çevre Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Baş, İstanbul Rize Masası üyeleri ve Maltepeliler katıldı. Türkiye’nin ilk kadın tulumcusu Filiz İlkay Balta da toplantıya tulumuyla destek verdi.

“Kentine ihanet edenlere karşı bu kentte hakkını alacak belediye başkanlarımızın var olduğunu, onların yanlarında olduğumuzu anlatmak için buradayız.” diye konuşmasına başlayan İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi sözlerine şöyle devam etti:

“Bu seçim birlikte yaşama irademizi ortadan kaldırmaya çalışanlara, toplumu ayrıştıranlara karşı çok önemli bir seçim. Onun için bugün burada, Esin Köymen’in yanındayız. Bu seçim, AKP iktidara geldiğinden bugüne kadar kadın cinayetlerine karşı sokakta mücadele edenler, faili meçhul cinayetlere kurban giden Uğur Mumcu’lar, aynı görüşte olmasak bile vurularak öldürülen Sinan Ateş’in ailesinin aradığı hukuk mücadelesi için, aynı idealleri uğruna gözlerini kırpmadan ölüme giden Deniz Gezmiş’ler, 12 Eylül zindanlarında işkenceyle öldürülen yüzlerce genç için önemli bir seçim. Bu seçim, üniversite kazanıp üniversiteye ekonomik nedenlerden dolayı gidemeyen 500 bine yakın gencin hakkını savunmak, İkizdere’de, Rize’de, Samsun’da Artvin’de, Ordu’da HES’lere karşı mücadele edenlerin seçimi. Bu seçim adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve kaynaklarını 5’li çeteye bağışlayan bu siyasi iktidara karşı olduğumuz için önemli.’

CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu da büyük bir coşkuyla ‘Esin Köymen’le Maltepe’de ilk kadın belediye başkanını seçtirmenin onurunu yaşayacağım” dedi.

Alper Taş “Maltepeliler, Esin Köymen’le gurur duysunlar, onur duysunlar” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. “Köymen’in Mimarlar Odası ve kent mücadelesi deneyimi var. Bugün yerel yönetimler tahakküm altında. Yerel yönetimlerin üzerinde iki tahakküm var. 1. Saray tahakkümü 2. Sermaye tahakkümü ve rantçıların tahakkümü. O yüzden iki tane görevimiz var. Birinci görevimiz yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesidir. Yerel yönetimler demokratik değil. Gerçekten halkın söz, yetki ve iktidar sahibi olduğu, halkın kendisini özne hissettiği, kendisinden bildiği kent meclisi ekseninde mahalle meclislerine dayalı demokratik bir kent örgütlenmesi olmalı. İkicisi de kentlerimiz yağmalanıyor, kentlerimiz kar ve rant kapısı haline getiriliyor. Sermaye tüketiyor, yiyor. ‘Para para para’ diyor. Kentlerimiz yaşanmaz hale geldi. O yüzden kentlerimizi sermayenin tahakkümünden de kurtarmamız gerekiyor. Ulusal çıkarı ve kentliyi esas alan bir yönetim anlayışı yaşama geçirmeliyiz. Bunun için çok isabetli bir adaydır Esin Köymen.”

Toplantı için Rize’den gelen CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de şunları söyledi: “Rize sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın Şevki Yılmazların memleketi değil, aynı zamanda mücadele eden, direnen, yaşam alanlarına sahip çıkan, bugün de Rize’de varlığını sürdüren Rizelilerin memleketidir. Rize Türkiye’dir. Türkiye’yi demokratikleştirirsek Rize’yi demokratikleştireceğiz. Rize’yi demokratikleştirirsek Türkiye’yi demokratikleştireceğiz, 2024 yılı aynı zamanda Rize’nin kent ilan edilişinin yılıdır. Yani bir Cumhuriyet kenti olan Rize’nin, Cumhuriyet’in 100. yılında, Rize’nin kent ilan edilişinin 100. yılında, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan ve bu değerlere bağlı olan Rize’nin bir Cumhuriyet kenti olduğu gerçeğini hayata geçirecek olan bir anlayışı yeniden Rize’nin tüm ilçelerinde hayata geçireceğiz.”

46 yıl öncesinin CHP Rize Milletvekili 87 yaşındaki Sami Kumbasar büyük bir coşkuyla “Asırlık Cumhuriyet Halk Partisi belediye seçimlerinde tekrar kendini gösterecektir ve belediyeleri kazandığımız takdirde bu iktidar seçime gitmek mecburiyetinde kalacaktır.” dedi.

46 yıl sonra Rize’den seçilen CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da “Biz İstanbul’u da Maltepe’yi de kazanacağız” dedi ve şöyle devam etti: “Amacımız CHP’yi hem yerelde hem merkezde iktidar yapmak. Bunun için çalışıyoruz. 2028’e eğer hazırlanacaksak, bu gerici iktidarı göndereceksek o zaman yerel yönetimlerden başlamamız gerekiyor.”

Toplantı CHP Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen’in konuşmasıyla sona erdi. “Örnek bir belediyecilik yaratabilmek için bir sürecin adayı oldum. Maltepe benim ikinci memleketim. Yaklaşık beş yaşından beri Maltepe’deyim. Toplumcu bir belediyecilik için yola çıktık. Bunun en temel kavramlarından biri demokratik işleyişi. Biz bir katılımcı modeli hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunu da mahalle meclisleriyle yapacağız. Dürüst çalışacağız. Şeffaf ve denetlenebilir bir süreci hep birlikte örgütleyeceğiz. Maltepe’nin ilk kadın belediye başkanı olarak da toplumsal cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi için, kadınların siyasette çok daha fazla ön plana çıkabilmesi için, verdikleri emeklerin karşılığını alabilmeleri için bir örnek olma çabası içindeyim. Çocuklarımızın sokakta rahatlıkla oyun oynayabileceği bir Maltepe’yi oluşturmak istiyoruz. Maltepe’de kent hakkı ve Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğiz. Ama önümüzde bir hedef daha olması gerekiyor, İstanbul’u ve elbette iktidarı almamız gerekiyor. Demokratik bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz.”