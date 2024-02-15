Kadın örgütleri “git ötede oyna demişti; Kaan Sezyum hatasını fark etti: “Gamze Özçelik ve herkesten özür diliyorum

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Birgün yazarı Kaan Sezyum'un Gamze Özçelik hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Sezyum, paylaşımı silerek, özür diledi.

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Kadın örgütleri “git ötede oyna demişti; Kaan Sezyum hatasını fark etti: “Gamze Özçelik ve herkesten özür diliyorum

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, oyuncu Gamze Özçelik’e tecavüzden suçlu bulunan eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol ile Özçelik arasında geçen konuşma kayıtlarının ekran görüntüsünü ‘mizahi’ şekilde paylaşan BirGün yazarı Kaan Sezyum’a tepki gösterdi.

Sezyum, Twitter’dan o dönem ATV’de Özçelik ile Demirkol arasında geçen konuşmaların yayınlandığı haberin ekran görüntüsünü paylaşarak “-Hangi siteden şarkı indiriyorsun? #tbt #2005” demişti.

Kadın örgütleri “git ötede oyna demişti; Kaan Sezyum hatasını fark etti: “Gamze Özçelik ve herkesten özür diliyorum - Resim : 1

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kaan Sezyum bugün “mizahi” bir paylaşımda bulundu. Paylaşımını alıntılamıyoruz, kendisini uyarıyoruz; Mizah adı altında yaptığı, tecavüzden ve şantajdan onaylanmış mahkumiyeti olan bir faili aklamaktır, tecavüz güzellemesidir. Kaan Sezyum, kadınları rahat bırak, git ötede oyna!" dedi.

Sezyum daha sonra tepki çeken paylaşımını silerek özür diledi. Sezyum, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece, arkasında yatan hikayeyi hatırlamadan düşüncesizce ve empati yoksunu bir şekilde paylaştığım görseller için öncelikle Gamze Özçelik ve herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm."

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