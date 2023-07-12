Erkan Baş'tan 'NATO' çıkışı: Genişlemesine karşıyız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İsveç'in NATO üyeliğine karşı bir anda farklı tavır sergilendiğini belirterek, TİP olarak NATO'ya ve NATO'nun genişlemesine karşı olduklarını kaydetti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yakın zamana kadar İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olumsuz tavır sergilerken, bir anda "U dönüşü" yaptığını ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını belirtti.

Ülkenin bağımsızlığını, refah ve mutluluğunu her hal ve şartta savunanların sadece kendileri olduğunu iddia eden Baş, "Günlük çıkarları, kendi koltukları uğruna bir gün öyle bir gün böyle konuşanları, bir gün Amerika karşısında en kararlı dik duruşu sergileyenleri, ertesi gün Amerika'nın en yakın dostu olanları unutmayın. Biz, her hal ve şartta ilkesel tutumumuzu alıyoruz. İlkesel tutumumuz nedir? Ülkemizin çıkarına olan neyse biz onu savunuruz, bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın çıkarına olan neyse biz onu savunuruz" diye konuştu.

"CAN ATALAY'I TAHLİYE EDİN"

Erkan Baş, TİP olarak NATO'ya, NATO'nun genişlemesine, Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı olduklarını, bunun Türkiye'ye, dünya barışına faydası bulunmadığını ifade ederek, barışı egemen kılmanın yolunun, barışçı bir dış politikayı savunmaktan geçtiğini söyledi.

Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifini, "halkın zaten üç kuruş kalmış parasını, nasıl alırız dışında anlamı olmayan bir kanun teklifi" olarak nitelendiren Baş, cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, bu teklif üzerine konuşamayacağını ve oy kullanamayacağını belirtti.

Baş, Atalay'ın cezaevinde bulunmasının suç olduğunu dile getirerek, derhal tahliye edilmesini istedi.

Kaynak: AA