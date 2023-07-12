Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önüne geldi, Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi

Bolu’dan ‘Adalet ve Değişim Yürüyüşü’ adını verdiği yürüyüş kapsamında Ankara’ya ulaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Burada bir konuşma yapan Özcan, Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil olmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne bir yürümeye başlamıştı. 

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ÖZCAN, CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Özcan Ankara'ya ulaştı. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Özcan, daha sonra CHP Genel Merkezi önüne gitti. 

Buradan bir konuşma gerçekleştiren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. 

Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir üst akıl yönetiyor. Oyu olmayan partilere 40 vekil vererek, kendini aday yaptırdı. Çipras seçimi kaybetti, istifa etti. Bizimki de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor. Ankara'yı veya İstanbul'u 9 aylığına AKP'ye teslim etmemek için Türkiye'nin tam 5 yılını teslim ettin. Ey Kılıçdaroğlu, sen etnik Kürt milliyetçiliği yapan HDP'nin kuyruğuna takıldın" dedi.

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