Tanju Özcan, Anıtkabir'de Atatürk'e söz verdi: 'İstifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti ve anıt defterine "Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim" diye yazdı.

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Tanju Özcan, Anıtkabir'de Atatürk'e söz verdi: 'İstifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Özcan ve beraberindeki grup, mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Özcan, şunları kaydetti:

"Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce 'Kazanılması mümkün değil.' denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm."

Kaynak: AA

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