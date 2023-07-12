AKP'nin hedefinde Kılıçdaroğlu var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Çelik, “Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir” dedi.

AKP'nin hedefinde Kılıçdaroğlu var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili ifadeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir” dedi.

Kaynak: AA

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