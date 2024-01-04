Tepkilerin odağındaydı: Bornova Anadolu Lisesi'ndeki inşaat durduruldu

İzmir'in köklü liselerinden Bornova Anadolu Lisesi’ne ait korulukta yapılan inşaat ve SİT alanı olan bölgedeki ağaç kesimi tartışma yarattı. Yeniçağ Gazetesi’nde; Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna Suriyeli çocuklar için anaokulu yapıldığına dair bir haber yayımladı. Habere göre; Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihale kapsamında; Kınık, Menemen ve Seferihisar ve Bornova ilçelerinde mülteci anaokulu açılacak.

İhale ilanında projenin Avrupa Birliği'nin 'Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT Fonu) bünyesinde ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) yürütücülüğünde 'Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim Projesi” olduğu kaydedildi İhale ilanında okul yapım parasının tamamının da Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından karşılanacağı açıklandı. Proje kapsamında İzmir Bornova'da anaokulu yapılacak yerlerden birisi de Bornova Anadolu Lisesi korusu olarak belirlendi.

“BORNOVA ANADOLU LİSESİ’NE KARŞI DÜŞMANCA BİR TAVIR”

Proje, ilk olarak; Bornova Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumunda gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Bahar Gürsul, “Sormak istiyorum; neden Bornova Anadolu Lisesi'nin bahçesi? İzmir'de Bornova'da yer kalmadı mı? Bornova Anadolu Lisesi LGS'den belli bir yüzdelik dilimine girmiş olan öğrencilerin yatılı olarak okuduğu lise aynı zamanda. Çocuğumun kaydı zamanı yer sorunu olduğundan bazı öğrencilerin kayıtlarını sildirdiğini öğrenmiş ve çok üzülmüştüm. Yurttan tuttun, pansiyondan tutun, yemekhanesine kadar birçok ihtiyacı varken, bunlar yapılmıyorken, lisenin bahçesine mültecilere yönelik anaokulu yapılmasını ne akılla ne vicdanla açıklayamıyoruz. Ben açıkça tek bir cevap buluyorum; Bornova Anadolu Lisesi'nin nitelikli ve donanımına karşı düşmanca tavır olarak görüyorum” dedi. Meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: GEREĞİ YAPILACAK

İddiaların kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından, okulun mezunlarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya X (Twitter) hesabından, “Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nın öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız. Gereği yapılacak” açıklamasını yaptı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER: ASLA MÜSAADE EDEMEYİZ

Okulun bir diğer mezunu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, dün X (Twitter) hesabında “Bornova Anadolu Lisesi kampüsüyle ve korusuyla bir bütündür. İzmir'in bu eşsiz mirasının şantiyeye çevrilerek talan edilmesine asla müsaade edemeyiz. Kampüsümüzün yaşaması için direnen tüm öğrencilerin ve velilerin yanındayım” mesajını paylaşmıştı. Soyer bugün ise, yine sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık. Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi'ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik. Kamuoyuna arz ederim”

İNŞAAT DURDURULDU

Soyer'in imar mevzuatındaki sorunlar nedeniyle inşaatın mühürleneceğini duyurmasının ardından, Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şubesi tarafından, inşaat faaliyeti ve sit alanlarındaki ağaç kesimi durduruldu.

Kaynak: ANKA