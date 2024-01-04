AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemin dosyaları açıldı: TRT'nin dizisi için milyonlarca lira aktarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyeyi AKP’nin yönettiği döneme dair yaşananları anlattı.

2019 öncesi yani belediyenin AKP tarafından yönetildiği dönemde büyük bir israf yaşandığını kaydeden Ongun, İBB iştiraklerinin TRT’nin yapımcısına ödediği parayı aktardı.

“MEHMETÇİK KUT’ÜL AMARE DİZİSİ İÇİN HER NEDENSE İBB’NİN İŞTİRAK ŞİRKETLERİ SEFERBERLİK BAŞLATIYOR”

Ongun, “Az bilinen olaylar” başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları anlattı:

“2019 öncesi İBB’de muazzam bir israf vardı. İstanbullunun milyonlarca lirası hizmete değil, tuhaf tuhaf işlere aktarıldı. Özel bir şirketin yapımcısı olduğu TV dizisine aktığı gibi… TRT’nin parasını yapımcısına ödeyerek çektirdiği Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi için her nedense İBB’nin iştirak şirketleri seferberlik başlatıyor.”

İHALELERE BİLE GİREMEYEN İSFALT 2 MİLYON 500 BİN LİRA VERDİ

İBB şirketlerinin bütçeleri ve diziye aktardıkları paralar hakkında da bilgi veren Ongun, şunları kaydetti:

“Sene 2018’in ilk ayları. 2018’de yıllık bütçesi 92 milyon olan Medya AŞ diziye sponsorluk anlaşmasıyla tam 12 milyon 750 bin lira aktarılıyor. Söz konusu tarihte dolar 4 lira bile değil. Medya AŞ yetmiyor daha sonra görevi sosyal konut yapmak olan KİPTAŞ, Kültür AŞ, gaz dağıtıcısı İGDAŞ ve o dönem vergi borcuna batırılmış, İBB ihalelerine bile giremeyen asfalt şirketi İSFALT da 2 milyon 500 biner lira daha sponsor oluyor.”

“DÖNEMİN 6 MİLYON DOLARI, BUGÜNÜN YAKLAŞIK 180 MİLYON LİRASI”

Murat Ongun, İBB şirketlerinden o günün kuruyla toplamda 6 milyon dolar para aktarıldığını belirtti:

“Yani, İBB şirketlerinden toplamda 22 milyon 750 bin lira bir özel şirketin yaptığı diziye aktarılıyor. Dönemin 6 milyon doları, bugünün yaklaşık 180 milyon lirası. İş kulpuna uydurulduğu için bu dosya sadece ibretlik bir israf dosyası olarak tarihteki yerini aldı. İstanbulluların vergileri bir zamanlar işte böyle çarçur ediliyordu.”

AZ BİLİNEN OLAYLAR/5



2019 öncesi İBB’de muazzam bir israf vardı. İstanbullunun milyonlarca lirası hizmete değil, tuhaf tuhaf işlere aktarıldı. Özel bir şirketin yapımcısı olduğu TV dizisine aktığı gibi…



TRT’nin parasını yapımcısına ödeyerek çektirdiği Mehmetçik Kut’ül Amare… — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem