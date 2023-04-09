'Temayül' krizinin ardından İYİ Parti'den açıklama: Listelerin sunulacağı saat belli oldu

Aytun Çıray'ın temayül uygulamasında usulsüzlük olduğunu iddia ederek adaylıktan çekilmesi nedeniyle krizle karşı karşıya kalan İYİ Parti'de milletvekili aday listelerinin saat 14.00'te YSK'ya sunulacağı duyuruldu.

'Temayül' krizinin ardından İYİ Parti'den açıklama: Listelerin sunulacağı saat belli oldu

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Bugün saat 17.00'da seçim takvimi gereği partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları için verilen süre sona erecek.

ADAY LİSTELERİ SAAT 14.00'DA YSK'YA SUNULACAK

Sürenin sona erecek olması nedeniyle partiler listelerine son şekillerini veriyor. CHP'de bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı ile listeler netleşirken İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi de bugün YSK'ya sunulacak.

Listeler İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

İYİ PARTİ'NİN AĞIR TOPLARI VEKİL OLMAYACAK 

İYİ Parti’de, Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, İsmail Tatlıoğlu gibi ağır toplar yeniden adaylık başvurusunda bulunmamıştı. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda kabinede olması beklenen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz da milletvekili adayı olmayacak.

İYİ PARTİ'DE AYTUN ÇIRAY KRİZİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise gece saatlerinde yayınladığı mesajla 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde adaylık hakkından feragat ettiğini duyurmuştu. Çıray, İzmir'de yapılan temayül yoklamasına katılmamış, kulislerdeki iddialara göre parti lideri Meral Akşener'in söz konusu uygulamaya sadık kalınmasını istemişti.

Çıray, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada partisinin baraj altında kaldığını iddia ederek "Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. 'Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin' diyorsanız.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz" sözleriyle Meral Akşener'i eleştirmişti.

Aytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul ettiAytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul ettiSeçim
Gerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimlerGerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimlerSeçim
CHP'de liste dışı kalan isimler belli olduCHP'de liste dışı kalan isimler belli olduSeçim
 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İYİ Parti Aytun Çıray Meral Akşener Millet İttifakı
Lahana sarmasını daha doyurucu hale getiriyor! Kesinlikle denenmeli. Lahana sarmasını daha doyurucu hale getiriyor! Kesinlikle denenmeli.
Şerbetin ölçüsü böyle yapılırsa şaşmıyor! Bardak bardak içiliyor.. Şerbetin ölçüsü böyle yapılırsa şaşmıyor! Bardak bardak içiliyor..
"Hepiniz aday olacaksınız" demişti: Erdoğan, 3 bakanı liste dışı bıraktı Erdoğan, 3 bakanı liste dışı bıraktı
CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu' 'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu'
Gerçek Gündem listelere ulaştı: İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimler İşte CHP PM'de şu ana dek kesinleşen isimler
Aytun Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti Çıray'dan Akşener'e: Temayül yoklaması uyduruktu, bile bile meşru kabul etti
CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu CHP'de liste dışı kalan isimler belli oldu
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi