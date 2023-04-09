'Temayül' krizinin ardından İYİ Parti'den açıklama: Listelerin sunulacağı saat belli oldu

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Bugün saat 17.00'da seçim takvimi gereği partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları için verilen süre sona erecek.

ADAY LİSTELERİ SAAT 14.00'DA YSK'YA SUNULACAK

Sürenin sona erecek olması nedeniyle partiler listelerine son şekillerini veriyor. CHP'de bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı ile listeler netleşirken İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi de bugün YSK'ya sunulacak.

Listeler İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

İYİ PARTİ'NİN AĞIR TOPLARI VEKİL OLMAYACAK

İYİ Parti’de, Bilge Yılmaz, Birol Aydemir, İsmail Tatlıoğlu gibi ağır toplar yeniden adaylık başvurusunda bulunmamıştı. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda kabinede olması beklenen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz da milletvekili adayı olmayacak.

İYİ PARTİ'DE AYTUN ÇIRAY KRİZİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise gece saatlerinde yayınladığı mesajla 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde adaylık hakkından feragat ettiğini duyurmuştu. Çıray, İzmir'de yapılan temayül yoklamasına katılmamış, kulislerdeki iddialara göre parti lideri Meral Akşener'in söz konusu uygulamaya sadık kalınmasını istemişti.

Çıray, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada partisinin baraj altında kaldığını iddia ederek "Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti. 'Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin' diyorsanız.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz" sözleriyle Meral Akşener'i eleştirmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem