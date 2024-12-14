TBMM'de Tansiyon Yükseldi, Vekiller Salonu Terk Etti

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

“LAF ATMASINI BİLECEKSİN”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; cevap süresinin başında Genel Kurul'a hitabı sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu.

Bakan Bak, "Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, sanattır. Bu sanatı da ben yıllardır milletvekilliği yaptım burada. Hiçbir bakanla böyle bir duruma düşmedim. Siz kendinize bakın, bırakın bu işleri. Biz de orada bulunduk. Soru sormasını bileceksin, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın" dedi.

CHP’Lİ VEKİLLER SIRTINI DÖNDÜ

Bakan Bak'ın bu sözlerinin ardından CHP'li milletvekilleri bakana sırtlarını dönerek protesto etti. Protesto esnasında CHP'li ve AKP’li milletvekilleri arasında tansiyon bir kez daha yükselirken, itiş kakış yaşandı.

GENEL KURULU TERK ETTİLER

CHP, İYİ Parti, Saadet Grubu ile DEM Parti milletvekilleri yaşananların ardından Genel Kurulu terk etti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın araya girmesinin ardından milletvekilleri yerlerine döndü.

Bakan Bak ayrıca illerde yapılan tesisleşme çalışmaları, olimpiyat ve paralimpik oyunlarına katılan sporcuların başarıları, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar ile yurtlarda sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler de verdi.

Kaynak: ANKA