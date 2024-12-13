CHP'li Vekilden Bakan Güler'e Sert Tepki: 'İşi Gücü Bıraktınız, Teğmenlerle Uğraşıyorsunuz!'

CHP Çanakkale Milletvekili ve Millî Savunma Komisyonu Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda Millî Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarıyla ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyerek yemin eden teğmenlerin disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösteren Ceylan'ın açıklamaları şu şekilde:

'İŞİ GÜCÜ BIRAKTINIZ, TEĞMENLERLE UĞRAŞIYORSUNUZ'

“Bakanlığınız işi gücü bırakmış yemin töreni sonrası kılıç çatan Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen genç teğmenlerimizle uğraşmaktadır. Gerekçe olarak ta disipline aykırı hareket ve ordunun itibarını zedelemek suçlaması yöneltilmektedir.

Sayın bakan birkaç genç teğmenin vatan ve Atatürk sevgisiyle yaptıkları davranıştan ordumuzun itibarı zedelenmez. Asıl siz bu gençleri ve onların amirlerini ordudan atarsanız ordunun itibarı zedelenir. Ordumuzu bekleyen en büyük sorun tarikat cemaat kisvesi altında Atatürk devrim ve ilkelerine düşman kadrolaşmadır. Mazide gerici darbe girişimi öylece dururken bunun tekrar yaşanması ihtimalinin vebali sizin ve hükümetinizin boynundadır. Bunu bilin."

Kaynak: Haber Merkezi