Üç Bakanlığın Bütçesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda; Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

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Üç Bakanlığın Bütçesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçelerin onaylanmasının ardından Genel Kurul çalışmalarına ara verildi.

Genel Kurul'da saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülmeye başlanacak.

Üç Bakanlığın Bütçesi Kabul Edildi - Resim : 1

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Kaynak: ANKA

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