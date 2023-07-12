TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: 'Meclis'in tavrının net olduğunu söylüyorum'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk ekranlarında soruları yanıtladı. Kurtulmuş, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tutukluluk halinin sürmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, "Atalay'ın durumu ile ilgili Meclis ortak bir tavır takındı ancak bunun kararını verecek olan Meclis değil mahkemeler" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle oldu:

"Bütün bu konuyla ilgili kim ne söylemiş, geçmiş dönemde neler yapılmış hepsini teker teker biliyoruz. Kimsenin oturduğu yerden 'falancanın dosyasına bakılsın' deme hakkı yoktur. Bunu bir saygısızlık olarak telakki ederim. Meselenin aslı şudur; TBMM tavrını zaten belli etmiştir. Can Atalay seçildikten sonra Meclis'te milletvekillerinin ismi okunurken ismi okunmuş, ancak kendisi orada olmadığı için gelmemiştir. Ama seçilen milletvekilleri listesinde Meclis ilk oturumunda adı okunmuştur. Artı partilerin yaptığı toplantıda ortak eğilimle, belki bir mutabakat değil ama 'Meclis İnsan Hakları İzleme Komisyonu Üyeliği'ne bağımsız bir milletvekili olarak seçilmiştir. Orada iktidar ve muhalefet partilerinin ortak bir yaklaşımı söz konusudur. Herhalde bu da Meclis'in hangi kanaat içinde olduğunu gösteren bir şeydir.

Meclis'in tavrı ortadadır ancak şunu yapacak olan Meclis değildir; şu anda fiilen devam eden bir tutukluluk hali var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir mütalaada, bir görüşte bulunabilir ama ilgili dairede bu dava devam ediyor. Bu dava çok uzun bir şekilde sürebilir ama mahkeme bir ara kararla tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verebilir. Dolayısıyla bu kararı verecek olan Meclis değildir.

Mahkemenin iradesine Meclis olarak biz müdahale edemeyiz. Biz Meclis olarak, Türkiye'nin seçilmiş yasama organı olarak tavrın ortada olduğunu ve net olduğunu söylüyorum. Burada tüm partilerin de ortak bir eğilim içinde olduğunu söylüyorum. Devam eden bir dava üzerinden siyaset üretmemeleri lazım. Meclis bu konudaki tavrını ortaya koymuştur, beklenen hüküm özlü bir dava olduğu için tutukluluk halini mahkeme isterse kaldırabilir. Meclis'in kendini mahkeme yerine koyması düşünülemez. Meclis tavır ve eğilimini belli etmiştir, Can Atalay'ın İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmesiyle de bu tavır net bir şekilde ortaya konmuştur."