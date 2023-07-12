Anayasa Mahkemesi'nden 7 siyasi partiye denetim

Anayasa Mahkemesi, aralarında Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de olduğu 7 partiye mali denetim yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nden 7 siyasi partiye denetim

Anayasa Mahkemesi 7 siyasi partiye denetim mali denetim yaptı. Denetime tabi tutulan partilerin kesin hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi - TİP BBP - Büyük Birlik Partisi Yeniden Refah Partisi
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