İktidarın torba yasasına muhalefetten sert tepkiler: 'IMF bile daha insaflı'

AKP tarafından Meclis’e sunulan memur, emekli maaş zammı, ek motorlu taşıtlar vergisi, Covid-19 izninde olan hükümlülerle ilgili infaz düzenlemesi gibi birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, muhalefet teklif maddelerinin içeriğine itiraz ederken, teklifin yasalaşma sürecine de itiraz edildi. CHP, Yeşil Sol ve İYİ Parti teklife muhalefet şerhi verdi.

‘IMF BİLE DAHA İNSAFLI’

İYİ Parti cephesi, teklifin bütçe tarafına ilişkin değerlendirmelerini sunarken, “Gelir ve harcama kalemlerindeki sorunlu alanlar direkt göze çarpmaktadır. Alım gücünün bu kadar düştüğü, ekonominin bu kadar darboğazda olduğu bir yerde IMF’nin bile daha insaflı bir gelir politikası önereceğini söylemek mümkündür” dedi.

‘DEPREMİN KAYIPLARI SADECE VATANDAŞA YÜKLENDİ’

CHP’nin muhalefet şerhinde kanun teklifinin gerekçesinde depreme vurgu yapılmış olmasına rağmen deprem için kullanılan kamu kaynakları ve toplanan yardımların nereye harcandığına ilişkin bilgi verilmediği belirtilirken “Kanun teklifinin depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için getirildiği belirtilmekte ise de kanun teklifindeki madde içerikleri bu kayıplar sadece vatandaşa ve şirketlere yüklendiğini göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Teklifi Anayasa’ya uygunluk açısından inceleyen CHP, muhalefet şerhinde “Anayasa'ya uygunluk incelemesi yapılmayan ve üstelik torba öneri tarzında hazırlanan ve kabul edilen yasalar, Anayasa'ya aykırıdır” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca teklifin MTV düzenlemesini içeren birinci maddesi, cumhurbaşkanının net borç kullanım tutarını üç katına çıkaran 11’inci maddesi, cumhurbaşkanına kamu kurumlarına ek ödenek verme yetkisini düzenleyen geçici birinci maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kaydedildi.

‘ZEYTİNİ KORUYAN ZIRH DELİNECEK’

Yeşil Sol şerhinde deprem bölgelerindeki zeytinlik ve orman alanlarının imara açılmasını düzenleyen 25’inci maddeye ilişkin ifadelerine yer verildi:

“Zeytini koruyan bu zırh deprem gerekçesi kullanılarak delinmek istenmektedir. Maddenin kabulü halinde şayet zeytin ağacını taşıyarak habitatı taşıyacağını zanneden cehaletin bedeli, yerinden yurdundan koparılıp göçmen hale gelen yurttaşlar olacaktır.”

‘KAMU EMEKÇİLERİ VE EMEKLİLERİ ARASINDAKİ UÇURUM ARTACAK’

Memur maaş zammının kök maaş üzerinden yapılmamasını da eleştiren Yeşil Sol Parti şerhinde “Seyyanen verilecek olan 8 bin 77 lira hiç artmayacak, birkaç yıl içinde de eriyip gidecektir” tespiti yapıldı ve “Yapılacak maaş artış oranının tamamı, taban aylık katsayısı artışı şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde bu haliyle uygulanırsa kamu emekçilerinin bundan sonraki maaşlarının artışında, emekli maaşı ve ikramiyesinde söz konusu artışlar dikkate alınmamış olacaktır. Böylece kamu emekçileri ve emeklileri arasındaki maaş uçurumu daha da artacaktır” denildi.

Siyasi tutuklu ve hükümlüleri kapsamayan infazla ilgili düzenlemenin ayrımcı olduğu ve cezaevlerinin bir biçimde boşaltılması amacını taşıdığı belirtilen metinde, “Mevcut kanun teklifi, toplumun gerçek beklentilerinin yerine getirilmesine yönelik değil, sadece muhaliflerin baskı altına alınması amacıyla kapasitenin aştığı cezaevlerinin bir biçimde boşaltılmasına yöneliktir. İnfazda eşitlik gibi en temel meseleye olan yaklaşım, yalnızca “terör” suçları adı verilen ve bireyin demokratik hakkı olan ifade hürriyetini hedef alan suçlar kapsamında indirim öngörmediği müddetçe toplumsal barış ortamından söz etmek de mümkün değildir” denildi.



