Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te Can Atalay mesajı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın bir an önce görevine dönmesini dilediğini ifade etti.

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Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te Can Atalay mesajı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, yeni yasama yılının barışa, özgürlüğe, demokrasiye, kardeşliğe hizmet etmesini dilediğini, oturduğu makamı hiyerarşik yer olarak görmediğini, Meclis'i birlikte yöneteceklerini belirtti.

"Asıl olan ifade özgürlüğünün olabildiğince etkin kullanılması ve halkın düşüncelerinin kürsüde dile getirilmesidir" diyen Önder, "Bu görüşmelerin sağlıklı yürümesi için dayanacağımız iki temel kavram tahammül ve saygı kavramlarıdır. Parlamenter tarihimizde siyaseten iktidar olmakla siyaseten mahkum olmak arasında kıl payı fark var. Siyaseten hasım olanlar bir müddet sonra iktidarın siyasi ortağı ya da belirleyeni olabiliyor" ifadelerini kullandı.

CAN ATALAY MESAJI

Önder, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da bir an önce görevine dönmesini dilediğini söyledi.

Atalay'ın görüşlerini Meclis'te dile getirmesinin sağlanmasının herkesin görevi olduğunu ifade eden Önder, "Seçilmiş siyasetçilere dönük hoyratlıklar hepimizin sorunu olmak durumunda. Bu uygulamalar son zamanlarda gözle görülür şekilde artıyor. Bunlar halkın iradesine yönelik saygısızlıktır. Bu konuda duyarlı olmalıyız." diye konuştu.

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Can Atalay Sırrı Süreyya Önder
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