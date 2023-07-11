Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu!

"Terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek"le suçlanarak tutuklananan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

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Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu!

"Terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek"le suçlanarak tutuklananan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin 15 günlük incelenme süresi olacak. 

NE OLMUŞTU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında,  4 Soru 4 Cevap programında AK Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ, gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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