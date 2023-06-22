Tanju Özcan'dan iddia: 'Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti, Akşener masadan kalktı'

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde kriz çıkmış; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan kalktıklarını duyurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından Akşener, masaya yeniden katılmıştı.

ÖZCAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Söz konusu iddiaya ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özcan, "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti, Meral Hanım da masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı" ifadelerini kullandı.