Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Görevine devam edecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu kadar kirli bir seçim kampanyası cumhuriyet tarihinde olmamıştır. Yani yalan, sahtekarlık üzerine bir kampanya hiç olmadı. Sahtekarlık yapan, montaj videolarına sığınan cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamaz. Ben bunları söyledim. Öncelikle Saray’ın ahlaki meşruiyeti sorgulanması gerekir dedim. Medya bunu tartışmadı. Niye tartışılmıyor? Bunun ahlaki zeminde tartışılması gerekmiyor mu? Yasal olarak YSK kararıyla kazanmış olabilirler. Ama bu kazanmanın arkasında ahlak, adalet yoktur. Devletin valisi, jandarmasını, komutanını yanınıza alacaksınız; köy köy Erdoğan’ın bildirisini dağıtır mı ya? Hangi gerekçeyle bu tartışılmıyor? Eğer gazeteciler, toplum bunu tartışmıyorsa ahlaksızlığa prim verilmiş olur. Verilen de odur. CHP de tartışılacak ama önce ahlak, ahlak…

CHP'DEKİ DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

Değişime en açık parti CHP’dir. Şimdi için değil, tarih boyunca böyleydi. Bütün değişimin önünü açacağız, evet, dönüşümün de önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi elbet değişecek. Tek kişiyle olmaz. Hukuki zeminde olur. Kurultay olur, adaylar çıkar. Kim eleştiriyorsa kimsenin sözünü kesmem çünkü eleştirinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak bu parti disiplini çerçevesinde olur. Biz sosyal demokrat partiyiz, biz ötekileştirilenlerin partisiyiz, biz halkta hiçbir ayrım yapmayan bir partiyiz. Biz vatansever bir partiyiz.

CHP SAĞA MI KAYDI?

Parti sağa mı kayıyor, sola mı kayıyor? Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Yoksulun, haksızlığa uğrayanların partisiyiz. Biz işçinin, köylünün, emeklinin partisiyiz. Biz bütün sosyal sınıfları kucaklayan bir partiyiz. Ben işçinin hakkını savunmadım mı?

Biz bir yere kaymadık. Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını savunan bir partiyiz.

Biz imam hatip okullarında okuyan bütün çocuklarımızın iyi eğitim almasını isteriz. Hiç bir inanç, insan haklarını göz ardı etmez.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

Ben asla İstanbul halkının oyuyla yönetme yetkisi verilmiş bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Bunu asla kabul edemem. Elbette Ekrem Bey görevine devam edecektir.

"BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK YOK"

Büyük bir başarısızlık asla yok. Parti çalıştı, belli bir çizgiyi yakaladı. Başka belediyeleri de kazanacağız. Kimsenin gereksiz tartışmalarla partinin enerjisini tüketmesini istemiyorum. AK Partili kadınlar pazarlara çıkıp, başörtülü kadınlara hakaret ettiler. Bunu hazır olan kameralar yakaladı. ‘Siz bizi mahvediyorsunuz’ diye hakaretler yağdırdılar. Bunu yapan AK Partili kadınlardı. Başörtülü kadınlara yaptılar. Başı açık kadınlar CHP’li diye hep algılanıyor, dolayısıyla öyle bir algıyı yaratmak için yaptılar. Bunu tespit ettik. Ama kimsenin gereksiz yere partinin enerjisini tüketmesini istemiyorum. Biz mücadele edeceğiz ve bunu yapmak zorundayız. Bu mücadele demokrasi meselesidir. Tartışmaları kışkırtanlar var, o tuzağa kimsenin düşmemesini istiyorum. PM’de MYK’da rahatlıkla tartışabiliriz. Biz tek adam partisi değiliz. Kurallarını gereğini yapan bir partiyiz. Düşüncemi açıkladım, tartışma bitmiştir. Önümüze bakacağız.

Parlamentoda satılık milletvekili istemiyorum. Halkın oyuna sadık kalan milletvekili istiyorum.

'ADAY OLACAK MISINIZ?' SORUSUNA YANIT

Ben bugüne kadar adayım demedim. Aday gösterilirsem ayrı bir şey. Ben delegelerin iradesine ipotek koyamam. Demokrasiyi her ortamda savundum.

16'LI MASA ÇIKIŞI

Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16’lı da 26’lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler. Olaya bireysel pencereden bakıyorlar, ‘ben yoksam hiçbir şey yok demektir’, olmaz. Demokrasi için bir araya geleceğiz. Düne kadar kavga ettik de ne oldu? Cumhuriyet tarihinde ilk kez birbirinin rakibi olan partiler bir araya geldiler, demokrasiyi savundular.

"ZAFER PARTİSİ İLE MUTABAKAT ÇARPITILDI"

Bütün partilerin ortak mutabakat metni var. ‘Kayyum meselesinde yargı kararı olmadan kimse görevden alınamaz’ deniyordu. Orada bir çarpıtma yapıldı. Yargı tamamen bitmiş bir durumda. Olay bir parti olayı değildir. Olay bir Türkiye olayıdır.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Ben hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını doğru bulmam. Düşünce şiddete dönüşmediği sürece saygı göstermelisiniz. Bunu yapmazsanız ülkenizde demokrasi olmaz. Demokrasi için en önemli unsurlardan birisi de farklı düşüncelerdir, aykırı düşüncelerdir. Her zaman saygı duymamız lazım. Dünyanın gelişmesini sağlayanlar da aykırı düşüncelerdir. Katılırsınız veya katılmazsınız, saygı duymalısınız. Farklı düşünceler toplumun ilerlemesine katkı verir. Belki sıradan vatandaşımız bunu göremeyebilir ama devleti yönetmeye talip olanların bunu bilmesi lazım."