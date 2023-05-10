Sürpriz isim Erdoğan'ın Batman ziyaretinde

Erdoğan'ın aktif siyasete dönme teklifini reddettiği belirtilen eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'nin Batman mitinginde görüldü.

Sürpriz isim Erdoğan'ın Batman ziyaretinde

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Batman gezisine, eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. 

Erdoğan’ın Batman mitingi için kente gelen Şimşek, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın son zamanlarda eski Bakan Şimşek ile bir araya gelmesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Erdoğan ve Şimşek iki kez görüşürken, Şimşek’in siyasette aktif rol almak istemediği, ekonomi programlarına katkı sağlayabileceği belirtilmişti. 

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